برشلونة يقترب من ضم جوهرة سانتوس

من هي صفقة برشلونة المقبلة؟

يقترب نادي برشلونة من إتمام التعاقد مع تالسيون، لاعب سانتوس البرازيلي، بعد عدم توقيع اللاعب لعقد احترافي مع الفريق الأول.

برشلونة أتمت 3 صفقات في الصيف بالتعاقد مع أنطوان جريزمان وفرينكي دي يونج ونيتو.

وقالت صحيفة "سبورت" الإسبانية إنّ سانتوس يحاول منح اللاعب عقدًا بشرط جزائي مرتفع للحصول على أكبر مكسب مادي من بيعه.

وأوضحت أنّ برشلونة بدأ بالفعل التفاوض مع صاحب الـ 20 عامًا والذي يرحب بارتداء قميص البلوجرانا مما يعني أن النادي الكتالوني يحتاج لدفع حقوق التدريب فقط.

ولن يُكلف البرازيلي أكثر من 350 ألف يورو فقط وسوف يُوقع على عقد يمتد لثلاثة سنوات.

جدير بالذكر أن تالسيون أحد هدافي فريق سانتوس البرازيلي تحت 20 عامًا.