برشلونة ضد سيلتا فيجو: مباشر لحظة بلحظة

برشلونة 3 × 0 سيلتا فيجو

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44' تعطل اللعب لسقوط فاتي مُصابًا

42' جالان يستلم كرة مشتتة بالخطأ من دفاع برشلونة، يحاول مراوغة مينجويزا ويسدد! ولكن الكرة تصطدم بالشِباك الخارجية

38' تمررريرة رائعة من دي يونج إلى فاتي الذي كانت لديه فرصة لتسجيل الهدف الرابع، ولكنه يتعثر أثناء تسديد الكرة ويسقط على أرض الملعب مُصابًا!

36' بطاقة صفراء للاعب سولاري بعد عرقلة فاتي

33' جوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول ديباي يحرز الهدف الثالث لبرشلونة، عرضية رائعة ورأسية أروع من ديباي في الزاوية اليسرى لديتورو

32' أوووووووووووووه تابيا يُهدر فرصة تقليص الفارق! ركنية لسيلتا، أحد لاعبي الفريق لمس الكرة وتصل إلى تابيا الخالي الرقابة، اللاعب يمد قدمه لتسديد العرضية مباشرًة في المرمى ولكنها تعلو العارضة

29' أسباس يلعب الضربة الحرة المباشرة ولكن الكرة تمر بعيدة قليلًا عن القائم الأيسر

28' بطاقة صفراء أولى في المباراة للمدافع جارسيا بعد تدخل قوي للغاية على قدم أسباس

27' هدوء نسق اللعب قليلًا في الدقائق الأخيرة، مع سيطرة برشلونة على الكرة ولكن بدون أي فرص أخرى على المرمى

17' جوووووووووووووووووووووووووووووووووووووول بوسكيتس يسجل الهدف الثاني لبرشلونة بتسديدة رائعة من على حدود منطقة الجزاء على يسار ديتورو

16' تمريرة رائعة كاسرة للخطوط بقدم موريلو، أسباس يستلم الكرة ولكنها تطول منه وتخرج لضربة مرمى

9' عرررضية خطيرة من الجهة اليمنى لسيلتا، ولكن الدفاع يشتت الكرة لضربة ركنية

4' جووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول فاتي يحرز الهدف الأول لبرشلونة بعد تسديدة رائعة في أقصى الزاوية اليسرى

1' أووووووووه أسباس يكسر مصيدة التسلل بذكاء، ينفرد بالحارس تير شتيجن ولكه يسدد الكرة بجوار القائم بقليل

انطلاق المباراة

تشكيل برشلونة:

قرر المدرب رونالد كومان الاعتماد على التشكيل الآتي:

التشكيل| 4-3-3

تيرشتيجن

ألبا - جارسيا - لونجليه - مينجويزا

دي يونج - بوسكيتس - نيكولاس

فاتي - ديباي - جافي

تشكيل سيلتا فيجو:

قرر المدرب كوديه اللعب بالتشكيل التالي:

التشكيل| 4-1-3-2

ديتورو

جالان - أيدو - موريلو - مالو

تابيا

نوليتو - سواريز - سولاري

أسباس - جالاردو

يسعى برشلونة لإيقاف النتائج السلبية في الدوري مؤخرًا، حيث أخفق الفريق في تحقيق أي فوز في أخر ثلاث جولات من أجل إيقاف نزيف النقاط وعدم الابتعاد بفارق أكبر من 9 نقاط، في المقابل سيحاول سيلتا استغلال الأرض والجمهور ووضع البلاوجرانا مؤخرًا في الدوري من أجل تحقيق الفوز والابتعاد قليلًا عن مؤخرة الترتيب.

أعزائي المتابعين أهلًا وسهلًا بكم في البث المباشر الكتابي من موقع جول لمباراة برشلونة ضد سيلتا فيجو في الجولة الثالثة عشر من الدوري الإسباني 2021-22 والتي تقام على ملعب "بالايدوس".