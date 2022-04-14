برشلونة ضد آينتراخت فرانكفورت: مباشر لحظة بلحظة

برشلونة 2×3 فرانكفورت

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نهاااااية المباراة بتأهل تاريخي لفرانكفورت لنصف نهائي الدوري الأوروبي بعد الفوز على برشلونة بثلاثية مقابل هدفين

99' جووووووووووووووووووووووووول ديباي يسدد ركلة الجزاء بقوة، تراب يتصدى لها ولكن الكرة تسقط من يديه وتتجاوز خط المرمى

رررركلة جزااااء لبرشلونة بعد تدخل قوي على لوك دي يونج، وبطاقة حمراء للمدافع نديكا

97' عرررررضية من ديمبيلي ولكن الكرة تصل في يد تراب

بطاقة صفراء للاعب كناف بعد تدخل قوي للغاية على بوسكيتس

92' أووووووووووووووووه أراوخو يهدر فرصة ذهبية لتسجيل الهدف الثاني! ولكن تسديدته داخل منطقة الجزاء ترتطم بالمدافع

90' جووووووووووووووووووووول بوسكيتس يقلص الفارق بتسديدة قووية ورائعة على يمين تراب

83' هدف ملغي لبرشلونة بسبب تسلل على بوسكيتس

77' خطيرررررة لفرانكفورت، تسديدة من كامادا ولكن الكرة تمر بجوار القائم

73' خطيررررة لفرانكفورت، عرررضية من الجهة اليمنى ولكن تسديدة بوري تمر بجوار القائم

تبديل لبرشلونة بدخول لوك دي يونج

66' جووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول كوستيتش يسجل الهدف الثالث لفرانفكورت بتسديدة رررائعة على يسار شتيجن

تبديل لبرشلونة بخروج أوسكار مينجويزا ودخول ديست

60' الحكم يقرر عدم احتساب ركلة جزاء بعد مراجعة اللعبة مع مسئولي تقنية الفيديو

الحكم يراجع إحدى اللقطات مع مسئولي تقنية الفيديو تحسبًا لوجود ركلة جزاء لصالح برشلونة قبل هجمة فرانكفورت

57' أوووووووووووووووووووه شتيجن يتصدى لفرصة في منتهى الخطورة من تسديدة ليندستروم من مرتدة لفرانكفورت

55' أووووووووووووه تراب يتصدى لفرصة أوباميانج أمام المرمى

54' عرررررضية من ديمبيلي ولكن الكرة تمر بسلام على دفاع فرانكفورت

47' خطيررررة لبرشلونة، عررضية من ديمبيلي ولكن أوباميانج يهدر فرصة أمام المرمى الخالي بغرابة شديدة

بداية الشوط الثاني

تبديل لبرشلونة بدخول دي يونج قبل بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بتقدم فرانكفورت على برشلونة بهدفين نظيفين

43' خطيررررة لفرانكفورت، مرتدة للفريق الألماني، كناف ينطلق ويسدد كرة قووية ولكنها تمر فوق العارضة

38' تسديدة قوووووووية من ياكيتش ولكن شتيجن يمسك بالكرة

36' جووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول بوري يسجل الثاني لفرانكفورت من قذيفة لا تُصد ولا تُرد

34' كناف يتوغل بشكل رائع في العمق ويسدد الكرة ولكن شتيجن يمسك بها

27' بطاقة صفراء لجافي بعد عرقلة ليندستروم

25' مرتدة لفرانكفورت، الكرة تصل إلى كوسيتش على الجهة اليسرى وتسديدة قووية ولكن شتيجن يمسك بالكرة

21' عررررضية من فيران توريس ولكن دفاع فرانكفورت يشتت الكرة لركنية

18' ضربة حرة غير مباشرة لبرشلونة، الدفاع يشتت الكرة وتصل إلى أراوخو الذي يسددها قووية ولكن تراب يتصدى لها وتخرج لركنية

17' سيطرة واستحواذ من برشلونة ولكن دون خطورة على مرمى فرانكفورت

8' أوووووووه أوباااميانج يهدر فرصة التعادل، عرررضية رائعة من ديمبيلي ولكن رأسية الجابوني تمر فوق العارضة

3' جوووووووووووووووووووووووووووووووول فيليب كوسيتش يسدد ركلة الجزاء بنجاح ويحرز هدف التقدم للضيوف

2' يا لها من بداااية، ركلة جزااااااااااء لفرانكفورت بعد أن تعرض ليندستروم للشد من جارسيا

0' تسديدة من بوري مهاجم فرانكفورت الذي لمح شتيجن خارج مرماه ولكن الكرة عالية جدًا عن المرمى

انطلاق المباراة

تشكيل برشلونة:

يبدأ المدرب تشافي بالتشكيل التالي:

التشكيل | 4-3-3

مارك أندريه تير شتيجن

جوردي ألبا - إريك جارسيا - رونالدو أراوخو - أوسكار مينجويزا

جافي - سيرجيو بوسكيتس - بيدري

فيران توريس - بيير أوباميانج - عثمان ديمبيلي

تشكيل اينتراخت فرانكفورت:

يبدأ المدرب أوليفر جلاسنر بالتشكيل التالي:

التشكيل | 4-2-3-1

كيفن تراب

إيفان نديكا - مارتن هينتيرجير - إلمامي توريه

فيليب كوستيتش - سباستيان رودي - كريستيان ياكيتش - أنسجار كناوف

دايتشي كامادا - جيسبر ليندستروم

رفائيل سانتوس بوري

انتهت مباراة الذهاب بين الفريقين في ألمانيا بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، مع إلغاء قاعدة الهدف خارج الأرض بهدفين، الحظوظ شبه متساوية حتى وإن كانت هناك أفضلية لبرشلونة لأنه سيلعب على ملعبه ووسط جمهوره

أعزائي المتابعين...أهلاً ومرحباً بكم في التغطية الكتابية المباشرة – المقدمة لكم من جول – لمباراة برشلونة ضد اينتراخت فرانكفورت في إطار إياب مباريات ربع النهائي من مسابقة الدوري الأوروبي 2021/2022، وستُقام على ملعب كامب نو.