برشلونة ضد أوساسونا: مباشر لحظة بلحظة

برشلونة × أوساسونا

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تشكيل برشلونة:

يبدأ المدرب تشافي بالتشكيل التالي:

التشكيل | 4-3-3

مارك أندريه تير شتيجن

جوردي ألبا - جيرارد بيكيه - إريك جارسيا - داني ألفيش

جافي - سيرجيو بوسكيتس - بيدري

فيران توريس - بيير أوباميانج - عثمان ديمبيلي

تشكيل أوساسونا:

يبدأ المدرب أراساتي بالتشكيل التالي:

التشكيل | 4-4-2

سيرجيو هيريرا

خوسيه فالديز - خوان كروز - ديفيد جارسيا - فيدال ميراليس

خافيير كالفو - لوكاس تورو - جون مونكايولا

روبين جارسيا - كيكي - إيكير بينيتو

في المقابل، يحتل أوساسونا المركز الحادي عشر وفي رصيده 35 نقطة، ويطمح الفريق الذي يتواجد في المنطقة الدافئة بالدوري في الخروج بنتيجة إيجابية من ملعب كامب نو، بعد أن فاز في الجولة الماضية على فياريال بهدف نظيف.

يسعى برشلونة لمواصلة النتائج الجيدة في الدوري حيث نجح الفريق في تحقيق الفوز الرابع على التوالي، يتواجد الفريق في المركز الخامس يرصيد 48 نقطة بفارق 3 نقاط عن الثالث أتلتيكو مدريد ولكن الفريق الكتالوني لعب مباراتين أقل.

أعزائي المتابعين...أهلاً ومرحباً بكم في التغطية الكتابية المباشرة – المقدمة لكم من جول – لمباراة برشلونة ضد أوساسونا في إطار مباريات الجولة الـ28 من الدوري الإسباني، وستُقام على ملعب كامب نو.