برشلونة ضد الغيابات.. كيف يعوض فالفيردي النواقص أمام أتلتيكو؟

معضلة كبرى تواجه فالفيردي قبل صدام برشلونة وأتلتيكو مدريد

يحل برشلونة غدًا ضيفًا ثقيلًا على ملعب واندا ميتروبوليتانو من أجل خوض قمة الأسبوع في الدوري الإسباني أمام أتلتيكو مدريد. مباراة الفريقين عادة ما تكون صعبة، وهذه معضلة ستواجه كلا المدربين، ولكن هناك معضلة أخرى أكثر صعوبة سيتعين على فالفيردي حلها قبل المباراة.

برشلونة سيبدأ المباراة منقوصأ من خدمات عدد من أبرز لاعبيه بسبب إما الإصابة أو الإيقاف، وذلك قبل واحدة من أهم مباريات الموسم على الإطلاق، وفي فترة يستعد فيها لمواجهة إنتر في دوري الأبطال وريال مدريد بعدها في الليجا.

على مستوى الإصابات سيغيب كل من نيلسون سيميدو وجوردي ألبا وكليمون لونجليه وعثمان ديمبيلي، بينما سيغيب سيرجيو بوسكيتس للإيقاف.

الخط الخلفي سيكون الأكثر تأثرًا بالنسبة لبرشلونة، حيث أن غياب ديمبيلي من السهل تعويضه بأنطوان جريزمان، خاصة مع انسجامه مع ميسي وسواريز مؤخرًا، أما بالنسبة لبوسكيتس فعودة دي يونج إلى مركز الارتكاز يترك كلًا من أرثر وفيدال وراكيتيتش كخيارات محتملة لإكمال ثلاثية الوسط.

أما بالنسبة للخط الخلفي، فسيلعب برشلونة بدون ظهير أيسر، بدون ظهيره الأيمن الأساسي، بدون أحد أفراد ثنائية قلب الدفاع الأساسية، وسيتعين على فالفيردي إيجاد الحلول مع قلة البدائل.

في الجانب الدفاعي يبدو غياب 3 أسماء أساسية دفعة واحدة أمرًا ليس بالهين، ولكن عودة أومتيتي وتواجد سيرجي روبيرتو يجعل الأمور تبدو أقل تأثيرًا.

أما بالنسبة للظهير الأيسر فسيفتقد برشلونة وجود ألبا، رغم مستواه المتذبذب خلال الموسم الحالي إلا أن ثنائيته مع ميسي في مثل هذه المباريات تكون مهمة نظرًا للحسم الذي يأتي عبر التفاصيل الصغيرة.

المعضلة هنا ستكون القدرة على تحقيق التوازن هجوميًا ودفاعيًا رغم هذه الغيابات، وذلك نظرًا لأن أتلتيكو مدريد يجيد اللعب على التحولات والاعتماد على المرتدات والبحث عن ثغرات الخصم من أجل الوصول إلى مرماه.

فيا وجريزمان وتوران وأبرز من مثلوا برشلونة وأتلتيكو مدريد

مواجهة أتلتيكو مدريد ستكون مصيرية بالنسبة لبرشلونة، وذلك لأن الفوز بها سيعني استعادة صدارة الليجا من جيدد، وخسارتها ستعني فقدان الصدارة لصالح الغريم التقليدي ريال مدريد. لذلك، لا بديل عن الفوز بالنسبة للفريق الكتالوني أيًا كانت صعوبة المباراة وحجم الغيابات وتأثيرها.