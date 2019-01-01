شتيجن: أنا محظوظ لهذا السبب وميسي هو الأفضل في العالم

تير شتيجن لاعب برشلونة يؤكد أن كل من إيدرسون وأليسون يستحقان أيضًا الحصول على جائزة أفضل حارس.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أكد النجم الألماني مارك أندريه تير شتيجن حارس مرمى برشلونة أن المنافسة على جائزة الأفضل دومًا ما تكون صعبة للغاية.

جاء هذا في تصريحات أدلى بها لصالح قناة النادي وأكد خلالها أنه محظوظ للغاية لكونه غير مضطر للاختيار بين المرشحين.

وقال شتيجن: "من الصعب للغاية أن أصف نفسي كحارس مرمى لكنني أحاول أن أمتلك كل الحلول سواء اللعب بالقدمين أو توزيع الكرات أو التصدي بشكل جيد".

وأضاف: "من المذهل بالنسبة لي الترشح لجائزة أفضل حارس مرمى في العالم ففي الموسم الذي مضى حاولت أن أقدم كل ما لدي".

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وأكمل عن حفل الفيفا اليوم: "من حسن حظي أنني لن أكون مضطرًا لاختيار الأفضل بشكل رسمي لكن بكل تأكيد أتمنى فوز ميسي بها فهو أفضل لاعب في العالم".

واختتم تصريحاته بالحديث عن منافسيه على الجائزة: "أليسون بيكر وإيدرسون قدما موسمًا رائعًا لذلك أرى أنهما يستحقان الجائزة أيضًا".

جدير بالذكر أن شتيجن كان قد قدم فترة مميزة مع برشلونة في الموسم الماضي رغم الإحباط بنهاية الموسم وخسارة دوري أبطال أوروبا وكأس إسبانيا.