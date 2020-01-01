سيتين: لا أمانع التمرير لميسي أكثر من اللازم

تحدث أيضاً عن أزمة مساعده في الكلاسيكو

يعتقد كيكي سيتين المدير الفني لبرشلونة، أن هناك مبالغة شديدة لدى فريقه من أجل تمرير الكرة ومنحها للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.

سيتين تولى مهمة تدريب الفريق الكتالوني هذا الموسم بدلاً من إرنستو فالفيردي، ولكن النتائج لم تتحسن بالشكل المطلوب تحت قيادته، حيث خسر الفريق الكلاسيكو أمام ريال مدريد بهدفين نظيفين هذا الأسبوع.

المواجهة شهدت سلوك غير لائق من إيدير سارابيا مساعد سيتين، بتوجيه ألفاظ نابية تجاه لاعبي الفريق، ليخرج سيتين في حوار لصحيفة "إلبيريوديكو" الإسبانية لتوضيع الأمور

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وقال مدرب برشلونة:"هذا صحيح هناك مبالغة لدى اللاعبين في تمرير الكرة لميسي أكثر من اللازم، بالنسبة لي لفعلت ذلك أيضاً فهو يصنع الفارق في 90% من مبارياتنا".

وأضاف:"دائماً أقول لهم لو الكرة مع أفضل لاعب بالفريق فهناك فرصة كبيرة للتسجيل، لذلك هم يتطلعون لمنحها له، وأشعر براحة تامة وقتها لثقتي الكاملة فيه".

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وأما عن الأزمة الأخيرة:"لا أعلم من أين جاءت الأخبار حول وجود مشاكل في غرفة الملابس، أذهب كل يوم للتدريب وأرى الجميع في صورة عادية، نعم البعض يتصرف بطريقة مختلفة ولكن كل شخص يرى كرة القدم بالطريقة التي تناسبه".

واستكمل:"هناك تكون ثقة اللاعب في نفسه عالية يتصرف بطريقة جيدة، ولكن لو اهتزت ستراه يختفي ولا يظهر ولا يطلب الحصول على الكرة، لا أحد يريد رؤية ذلك ويصمت، من الصعب جداً على أي شخص التحكم في نفسه 90 دقيقة".

يذكر أن برشلونة يحتل المركز الثاني بجدول الليجا بـ55 نقطة، بفارق نقطة وحيدة عن ريال المتصدر بعد 26 جولة من البطولة.