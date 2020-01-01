تقارير - برشلونة يراقب سيتين منذ أشهر

مدرب بيتيس السابق يثير الإعجاب منذ زمن في كتالونيا

كشفت تقارير عن وجود متابعة من قبل مسؤولي برشلونة لمدرب الفريق الجديد كيكي سيتين منذ عدة أشهر ماضية، وذلك بعد تعيينه رسمياً في الأيام الماضية.

وخلف سيتين، مدرب ريال بيتيس السابق، إرنستو فالفيردي في قيادة الجهاز الفني للبلوجرانا مساء الثلاثاء بعد إقالة الأخير بعد خسارة كأس السوبر.

وذكرت "موندو" أن رئيس برشلونة جوسيب ماريا بارتوميو أبدى لمسؤولي ريال بيتيس إعجابه بإمكانيات سيتين منذ مارس الماضي في عشاء جمع الطرفين.

سيتين يستقر على تشكيل مباراته الأولى مع برشلونة

وأوضحت الصحيفة أن السابقة لم تكن الأولى التي يعلق بها الرئيس على مدرب الفريق الأندلسي، إذ قام بالأمر أيضاً في أعقاب فوز بيتيس على برشلونة 4-3 في نوفمبر 2018.

وأكد بارتوميو وقتها على إعجابه بإمكانيات سيتي الفنية، وأكد أن فلسفته الكروية تتناسب مع أفكار برشلونة وأسلوب لعبه.

وسيكون سيتين على موعد مع مواجهة فريقه السابق في مطلع فبراير المقبل عندما يحل ضيفاً على ملعب "فيا مارين" لحساب الدوري الإسباني.

اللقاء الأول للمدير الفني الجديد مع برشلونة سيكون مساء الأحد عندما يستضيف الفريق نظيره غرناطة بمنافسات الليجا.