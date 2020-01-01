بيكيه لفالفيردي: تركتنا ونحن على صدارة الدوري

وداع مؤثر من نجوم برشلونة لمدربهم السابق

حرص جيرارد بيكيه مدافع برشلونة، على توديع مدربه السابق إرنستو فالفيردي، بعد رحيله عن تدريب الفريق الإسباني مساء أمس الإثنين.

إدارة برشلونة قررت التخلي عن فالفيردي، بعد خسارته من أتلتيكو مدريد بكأس السوبر الإسباني، ليتم تعيين كيكي سيتين بدلاً منه.

وقال بيكيه عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر:"أنت الآن تترك برشلونة ونحن على صدارة الدوري وبعد الحصول على اللقب مرتين في سنتين".

Te vas dejando al equipo líder y ganando 2 Ligas en 2 años. Fue un honor trabajar a tus órdenes y espero que te vaya todo genial. Siempre es un placer cruzarse en la vida a personas como tú. Un fuerte abrazo míster. — Gerard Piqué (@3gerardpique) January 14, 2020

وأضاف:"العمل معك كان فخراً كبيراً بالنسبة لي، وأتمنى أن يسير كل شيء على ما يرام لك في المستقبل، من الجيد دائماً العمل مع أشخاص مثلك في الحياة".

بارتوميو يكشف .. لماذا أقيل فالفيردي وتم اختيار سيتين؟

سولشاير يرفض الحديث عن اقتراب فيرنانديس من مانشستر يونايتد

ويأتي حديث بيكيه بعد تضامن العديد من نجوم برشلونة مع مدربهم السابق، وأبرزهم ليونيل ميسي ولويس سواريز وأرتور ميلو وأنسو فاتي.

يذكر أن برشلونة يحتل صدارة الدوري الإسباني بـ40 نقطة، بفارق الأهداف عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني الذي يمتلك نفس الرصيد بعد 19 جولة.