سواريز قد يشارك أمام فالنسيا

ثلاثي من برشلونة يعود من الإصابة أمام فالنسيا

مصعب صلاح | فيس بوك | تويتر

يقترب لويس سواريز، مهاجم برشلونة، من العودة إلى المشاركة مع الفريق الكتالوني وذلك أمام فالنسيا في الجولة الرابعة من الدوري الإسباني.

سواريز تعرض لإصابة أمام أتلتيك بلباو في الجولة الأولى من الليجا.

وقالت صحيفة "آس" الإسبانية إنّ لويزيتو يقترب من العودة إلى الملاعب وقد يتواجد أساسيًا يوم 14 سبتمبر المقبل ضد الخفافيش في "كامب نو".

وأوضحت أنّ البلوجرانا قد يبدأ اللقاء بعودة سواريز بجانب ليونيل ميسي الذي لم يشارك في أي مباراة بالموسم الحالي.

كما حصل جونيور فيربو أيضًا على التصريح الطبي أمس، السبت، مما قد يجعل برشلونة يستفيد من ثلاثي جديد أمام الخفافيش.

وكان نيلسون سيميدو قد تعرض لإصابة مع البرتغال في مباراة صربيا بالتصفيات المؤهلة لأمم أوروبا 2020 ومن المتوقع غيابه أمام فالنسيا.

جدير بالذكر أنّ بطل الدوري الإسباني لم يحصد سوى 4 نقاط فقط في أول 3 مباريات بالليجا.