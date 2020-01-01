سواريز : أتواصل مع ميسي باستمرار وهل ينضم لأتلتيكو مدريد؟

المهاجم الأوروجوياني يتحدث عن بدايته في فريقه الجديد

نجح المهاجم الأوروجوياني لويس سواريز، في استعادة ابتسامته مرة أخرى مع أتلتيكو مدريد، بعد سلسلة من التوتر في الفترة الأخيرة من مسيرته مع برشلونة.

اللاعب تحدث في حوار خاص لصحيفة "as" الإسبانية، عن بدايته الجيدة مع أتلتيكو، واستعداده للقتال من أجل فريقه الجديد.

وقال سواريز:"أشعر براحة كبيرة هنا لأن النادي قدم لي خدمة رائعة، وجعل الأمور سهلة للغاية بالنسبة لي وعائلتي".

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وأضاف:"واقع كرة القدم هو أن أتلتيكو مدريد كان يقاتل منذ سنوات ليكون في القمة، الفريق لم يكن محظوظًا بما يكفي بخسارة بعض النهائيات، لكنه فاز بالدوري منذ بضع سنوات وفي المواسم الأخيرة قاتل مع ريال مدريد وبرشلونة، ونحن على استعداد لتكرار ذلك هذا الموسم".

وتابع:"أكثر ما أعجبني بالفريق الروح التنافسية التي يتمتع بها الجميع، الكل يلعب حتى الموت هنا".

وأما عن احتفاله في حالة التسجيل ضد برشلونة:"لا لن أحتفل، احترامًا لزملائي في الفريق والنادي الذي قدم لي الكثير، لكني سأدافع عن قميص أتلتيكو حتى الموت".

العلاقة مع ليونيل ميسي:"نتواصل بصفة مستمرة، لكننا نتحدث عن الحياة وما يحدث كل يوم على الجانب الشخصي، لا نتطرق إلى كرة القدم، حيث ندعم بعضنا البعض في القضايا الشخصية والعاطفية".

البداية السيئة لميسي:"هو يبلغ من العمر 33 سنة ويعرف كيف يتعامل مع كل موقف، أراه بنفس الحماس والاستمتاع وهذا أمر مهم، أحياناً الكرة لا تريد دخول المرمى، لكن الأهم هو الاستمرار في المحاولة".

إمكانية انتقال ميسي إلى أتلتيكو مدريد:"كما أقول دائمًا ليو شخص ناضج بما يكفي لاتخاذ القرارات التي تناسبه، لن أسأله أبدًا عن أي شيء، بل سأدافع عن ما يجعله سعيدًا".

وأما عن تصريحات سيتيين حول ميسي:"أفضل عدم التعليق، يمكن لجميع الرفاق الذين يعيشون مع ميسي، أن يتحدثوا عن ما يقوم به وكم هو شخصية رائعة داخل وخارج الملعب".

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رحيل جوسيب بارتوميو:"في الحقيقة أن ما يحدث في برشلونة لا يشغلني، اليوم أنا أدافع عن قميص أتلتيكو فقط".

علاقته برونالد كومان:"كانت مهنية بصورة كبيرة، أخبرني بضرورة المغادرة في مكالمة هاتفية، أمضيت 3 أسابيع في التدريب بمهنية تامة حتى بعد التواجد في المران بشكل منفصل".

جدير بالذكر أن سواريز يتمتع ببداية جيدة مع أتلتيكو هذا الموسم، حيث نجح في تسجيل 4 أهداف في 5 مباريات بالدوري الإسباني.