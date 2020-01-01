حكم إنجليزي سابق: ميسي صدمني وسواريز لديه جانب قذر

تجربة مميزة أيضاً جمعته برونالدو في يورو 2016

مارك كلاتنبيرج يعتبر من أشهر الحكام في أوروبا على مدار السنوات الماضية، ويمتلك خبرة كبيرة جداً في التعامل مع اللاعبين، وأدار مباريات بها أبرز النجوم طوال مسيرته قبل الاعتزال.

الحكم الإنجليزي السابق ظهر في العديد من المناسبات الحاسمة، كان أشهرها نهائي دوري أبطال أوروبا ونهائي يورو 2016 وغيرها من المواجهات.

صحيفة "ماركا" الإسبانية تحدثت مع كلاتنبيرج، لتعرف رأيه في 3 من أهم اللاعبين الذين أدار لهم بعض المباريات، وهم ليونيل ميسي ولويس سواريز من برشلونة ، والبرتغالي كريستيانو رونالدو نجم مانشستر يونايتد وريال مدريد السابق ويوفنتوس الحالي.

المزيد من الفرق

كلاتنبيرج قال عن رونالدو:"أعجبت بقدرته على التطور وتحسين نفسه على مدار السنين، كنت أحكم له كلاعب شاب في الدوري الإنجليزي ثم بعدها في ريال مدريد، شخصية فريدة من نوعها".

وأضاف:"لقد تعاملت معه بشكل جيد، عندما صعدت لمنصة التتويج للحصول على ميداليتي في نهائي يورو 2016، حاول أن يمسك بي ويعانقني، شعرت بخيبة أمل عندما تعرض للإصابة في بداية المباراة لأنها فقدت لاعباً عظيماً".

وتابع:"رغم احترامي له، لم أقم بمعاملته بطريقة مختلفة داخل الملعب، وأعتقد أن هذا سبب علاقتنا المميزة، بعد نهائي اليورو دخل غرفة خلع الملابس وأعطاني قميصه، لم أطلبه ولكن كانت لفتة جميلة".

وأما عن ميسي:"تعرضت لصدمة شديدة عندما حكمت له أول مرة، كانت مباراة بين برشلونة وباريس سان جيرمان، قلت يا إلهي يا له من لاعب مذهل، ربما تفقد البصر لو حاولت التركيز معه، لذلك تخيل حال المدافعين عندما يواجهونه".

واستكمل:"أجبرني على تغيير طريقتي في تحليل الأمور، كان ماهراً لدرجة قيام الخصوم بابتكار طرق جديدة لإيقافه، سواء بركله في قدمه أو الجزء العلوي من جسده، حذرته أكثر من مرة ولكنه لم يشكو أبداً".

لويس سواريز:"مباراتي الأولى معه كانت مع أياكس وسجل أربعة أهداف، قلت لأصدقائي يا له من لاعب رائع، لديه جانب قذر مثل دييجو كوستا لكنه كان موهوباً، تحمست عند انتقاله لليفربول برؤيته مرة أخرى في البريميرليج لمعرفتي بقيمته كلاعب، كنت أتحدث له بالإسبانية وعرفت بعض الكلمات القبيحة وفاجأته بواحدة أو إثنتين عندما خرج عن النص".

زيدان يعشق برشلونة وإنييستا مدريدي..أشهر من شجعوا فريقاً ولعبوا لغريمه

تحديد موعد عودة الدوري الإسباني

وفي نهاية حديثه أكد كلاتنبيرج أن التعامل مع سلوكيات اللاعبين وفرض السيطرة في الملعب، من أهم العوامل اللازمة من أجل نجاح الحكم في مسيرته بالملاعب.