ليس ميسي أو رونالدو.. زلاتان يختار نجمه المفضل من الجيل الحالي

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كشف المهاجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، عن إعجابه الشديد بالمهاجم الشاب كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان، مؤكداً أنه النجم المفضل له من الجيل الحالي بكرة القدم.

زلاتان سبق وأن لعب لباريس تاركاً بصمة بارزة مع النادي الفرنسي، خلال الفترة من 2012 إلى 2016، حيث قاد بداية الطفرة التي يعيشها الفريق حتى الآن.

السويدي العملاق نادراً ما يمدح الثنائي كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي، رغم سيطرتهما على الساحة في الفترة الأخيرة، وهو ما كرره مرة أخرى في حوار جديد له.

وقال إبراهيموفيتش في تصريحات صحفية لمجلة "جي كيو":"اللاعب المفضل لي؟ بالتأكيد رونالدو، اللاعب الحقيقي البرازيلي، خلال فترة تألقه الجميع كان يحاول تقليده".

وأضاف:"رونالدو هو من جعلني أتابع مباريات كرة القدم على التليفزيون، نظراً للأسلوب الأنيق الذي تمتع به وطريقة مروه من الخصوم".

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وتابع:"حالياً لا أشاهد الكثير من المباريات، ولاعبي المفضل الآن ربما كيليان مبابي لأنه يبرز من بين الجميع بشكل مختلف".

يذكر أن إبراهيموفيتش الذي رحل مؤخراً عن لوس أنجلوس جالاكسي الأمريكي، فاز بـ4 ألقاب دوري فرنسي مع باريس، وحصد المركز الرابع في ترتيب الكرة الذهبية عام 2013.