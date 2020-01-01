قاهر برشلونة يواجه غرناطة في نصف نهائي كأس الملك

قرعة متوازنة في ظل غياب جميع الكبار

أجريت ظهر اليوم الجمعة، قرعة نصف النهائي من بطولة كأس ملك إسبانيا، بغياب كبار الليجا عن المرحلة، بعد السقوط المدوي لهم هذا الأسبوع بدور الثمانية.

ريال سوسيداد نجح في تفجير المفاجأة، أمس، الخميس على ملعب سانتياجو برنابيو، بعد الفوز المثير على ريال مدريد بنتيجة 4/3.

وفي نفس الليلة تلقى برشلونة صدمة قوية هو الآخر، بالسقوط من أتلتيك بلباو بهدف قاتل في اللحظات الأخيرة، لتنتهي آماله في الفوز بالكأس.

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وأسفرت قرعة نصف النهائي عن مواجهة ريال سوسيداد مع المغمور ميرانيدس، حيث يطمح الأخير بكتابة التاريخ وانتزاع اللقب في إنجاز غير مسبوق.

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وأما قاهر برشلونة فريق أتلتيك بلباو، فتواجهه مهمة صعبة أمام غرناطة الذي تأهل للمرحلة على حساب فالنسيا حامل اللقب.

ومن المقرر أن تلعب مباريات نصف النهائي بنظام الذهاب والإياب في أيام 12 و13 فبراير، 4 و5 مارس، بينما يقام النهائي في 18 إبريل.