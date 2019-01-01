فالفيردي : نثق في إقامة الكلاسيكو على كامب نو

الجدل مستمر حول مصير مباراة برشلونة وريال مدريد

بقلم علي سمير تابعوه على تويتر

أبدى إرنستو فالفيردي المدير الفني لبرشلونة، رأيه في الجدل الدائر حول مباراة الكلاسيكو أمام ريال مدريد يوم 26 أكتوبر الماضي.

برشلونة تشهد أحداث سياسية مشتعلة الفترة الأخيرة، بسبب المظاهرات المستمرة في كتالونيا، مما يهدد الكلاسيكو بالتأجيل.

بعض المقترحات أشارت لإمكانية إقامة المباراة في موعدها، ولكن على ملعب سانتياجو برنابيو بدلاً من كامب نو.

فالفيردي قال في تصريحات صحفية:"هناك العديد من الأحاديث عن هذه المباراة، أحدها لعب اللقاء في مدريد ولكن لا نتوقع حدوث ذلك".

وأضاف:"لدينا مباراة خارج ملعبنا في نهاية الأسبوع، وسنلعب واحدة أخرى بعدها بأيام ثم نسافر مرة أخرى".

وتابع:"الأمر يبدو في غاية الصعوبة وعلينا أيضاً احترام الجماهير التي تريد الاستمتاع".

واستكمل:"كان أسبوعاً غريبا على برشلونة، الجميع يعرف ذلك، هناك المزيد من الوقت ونثق في إقامة المباراة في كامب نو".

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واستشهد فالفيردي باللعب أمام أتلتيكو مدريد في واندا ميتروبولياتنو في 2017 خلال فترة المطالبة باستقلال كتالونيا وقتها.

يذكر أن أحد الاقتراحات الأخيرة للكلاسيكو، كانت بإقامتها في شهر ديسمبر المقبل على ملعب كامب نو معقل برشلونة.