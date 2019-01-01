برشلونة يقترب من التوقيع مع جلاد ريال مدريد لتعويض الحدادي

برشلونة قريب للغاية مع التوقيع مع مهاجم جديد بديلًا لمنير الحدادي الذي رحل لاشبيلية سيكون كلاس يان هونتلار نجم أياكس الهولندي الحالي وشالكه السابق.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أكدت تقارير صحفية إسبانية اليوم على اقتراب برشلونة من الحصول على خدمات مهاجم جديد ليعوض رحيل الإسباني الشاب منير الحدادي.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" والتي أكدت أن الصفقة الجديدة قد يتم حسمها اليوم لينضم اللاعب في أقرب وقت لصفوف برشلونة.

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وتعد خيارات برشلونة في الوقت الحالي ضيقة للغاية، حيث يريد الفريق لاعبًا لديه القدرة على الحسم أمام المرمى، وفي نفس الوقت خبرة كبير ويستطيع القبول بأن يكون خيارًا ثانيًا خلف لويس سواريز.

وفقد برشلونة لاعبه الإسباني الشاب منير الحدادي قبل أيام خلال ميركاتو الشتاء الجاري، حيث انتقل لصفوف إشبيلية بحثًا عن الدقائق التي لم يكن ينالها مع الفريق الكتالوني.

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ويعد اسم كلاس يان هونتلار نجم أياكس الهولندي الحالي وشالكه السابق هو الأبرز في الوقت الحالي بجوار فيرناندو يورينتي مهاجم توتنهام.

ودخل مؤخرًا أوليفييه جيرو للصورة مع قرب تعاقد تشيلسي مع النجم الأرجنتيني جونزالو هيجواين، حيث أعرب عن انزعاجه من مقاعد البدلاء تراجع دورع مع البلوز.