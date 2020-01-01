تيباس يكشف موعد الموسم القادم ومجموع خسائر أندية الدوري الإسباني

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كشف خافيير تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني، عن الموعد المتوقع لإقامة البطولة الموسم القادم، بعد التأجيلات المستمرة بسبب فيروس كورونا.

الوباء العالمي تسبب في توقف النشاط الرياضي بشكل كامل في شهر مارس الماضي، قبل الإعلان أمس الخميس، عن عودة الليجا بشكل رسمي يوم 11 يونيو المقبل.

تيباس خرج بتصريحات صحفية، عن توقعاته بخصوص موعد المسابقة للموسم القادمة، بالإضافة للخسائر المالية الفادحة الناتجة بعد انتشار الفيروس.

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وقال رئيس الليجا لصحيفة "ماركا" الإسبانية:"ندعو الله أن نبدأ البطولة هذا الموسم في 11 يونيو، يجب على مدريد وبرشلونة تخطي المرحلة الثانية أولاً".

وأضاف:"هناك 130 شخصاً يعملون بشكل يومي على عودة النشاط في أقرب فرصة ممكنة، بتنسيق النواحي التنظيمية والجدول والسفر والتنقلات".

وتابع:"نحن على أتم الاستعداد الآن، وأهم شيء هو التحضير لموعد انتهاء الموسم، أما النسخة القادمة من الدوري الإسباني ستكون في 12 سبتمبر".

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وأما عن الخسائر المالية:"العودة لا تعني أننا لن نخسر أي شيء، الأندية ستحقق مجموع خسائر يصل إلى 700 مليون يورو، يجب التفكير جيداً في كيفية تعويضها بالشكل المناسب".

يذكر أن برشلونة يحتل المركز الأول بجدول الدوري بعد 27 جولة من عمر المسابقة بـ58 نقطة، بفارق نقطتين فقط عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني.