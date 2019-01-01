متى موعد الكلاسيكو القادم؟ مباراتي برشلونة وريال مدريد في الليجا 2020

تعرف على موعد مباراتي الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد في الدوري الإسباني 2019-2020، وما هي القنوات الناقلة وكيف تتابعهما عبر الإنترنت؟

لطالما كانت مباريات الكلاسيكو هي الأهم بين عشاق الساحرة المستديرة في العالم، نظراً إلى الإثارة التي تشهدها مباريات الغريمين الإسبانيين برشلونة وريال مدريد ، لكن هذا الموسم امتدت الإثارة إلى خارج المستطيل الأخضر.

انطلق الموسم الجديد من الدوري الإسباني في أغسطس 2019، وقبل انطلاقه تحدد موعد مباراتي البلاوجرانا ضد الملكي هذا الموسم، لكن حدث بعد ذلك ما لم يكن في الحسبان.

تحدد موعد الكلاسيكو الأول عند يوم الأحد 27 أكتوبر 2019 ميلاديًا، الموافق 28 صفر 1441 هجريًا، لكن توترت الأوضاع في اقليم كتالونيا وفي القلب منه برشلونة بسبب المظاهرات، فأُجل موعد المباراة الأهم في الدوري الإسباني 2019-20 إلى ديسمبر.

فمتى سيكون الكلاسيكو الأول بين ريال مدريد وبرشلونة هذا الموسم، ومتى سيكون كلاسيكو الإياب؟ هذا ما سنتعرف عليه في هذا التقرير.

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متى بدأ الدوري الإسباني 2019-20؟

بدأت النسخة الجديدة من الدوري الإسباني لكرة القدم 2019-20 في 16 أغسطس، وكانت الافتتاحية بمواجهة بين برشلونة حامل اللقب وأتلتيك بلباو انتهت بخسارة البلاوجرانا بهدفٍ نظيف.

استهل ريال مدريد موسمه في الليجا في اليوم الثاني مباشرةً، وواجه فريق قوي هو سيلتا فيجو وفاز عليه بثلاثة أهدافٍ لهدف.

وصلنا الآن إلى الجولة 16 من الدوري الإسباني، والصراع على أشده بين الملكي والبلاوجرنا على الصدارة، لكن فارق الأهداف مُرجح كفة الكتلان حتى الآن لتساوي الغريمين في النقاط.

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ما هو موعد مباراتي الكلاسيكو في الدوري الإسباني 2020؟

تحدد موعد مباراة الكلاسيكو الأول في الدوري الإسباني بعد التأجيل أكثر من مرة يوم الأربعاء 18 ديسمبر 2019 ميلادياً، الموافق 21 ربيع الآخر 1441 هجرياً، وهي مؤجلة من الجولة العاشرة في الليجا، أما مباراة الإياب بين ريال مدريد وبرشلونة فمن المقرر أن تقام يوم الأحد 1 مارس 2020 الموافق 6 رجب 1441.

آخر كلاسيكو جمع الفريقين في الدوري كان في مارس الماضي في سانتياجو بيرنابيو، وانتهى بفوز البلاوجرانا بهدفٍ نظيف سجله إيفان راكيتيتش.

موعد الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة:

المباراة الملعب الموعد برشلونة - ريال مدريد كامب نو الأربعاء 18 ديسمبر 2019،

21 ربيع الآخر 1441،

21:00 مصر، 22:00 السعودية ريال مدريد - برشلونة سانتياجو برنابيو الأحد 1 مارس 2020،

6 رجب 1441

ما هي القنوات الناقلة للكلاسيكو؟ وكيف تتابعه عبر الإنترنت

تمتلك مجموعة قنوات بي إن سبورتس "beIN SPORTS" حقوق بث الكلاسيكو في الوطن العربي، وستخصص له عدد من القنوات للمشاهدة باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية والإسبانية.

سيكون متابعي نسخة جول العربية على موعد مع تغطية حية مباشرة ولحظة بلحظة لجميع أحداث ومجريات مباراتي ريال مدريد وبرشلونة بالتأكيد، وستبدأ هذه التغطية قبل انطلاق صافرة الحكم بحاولي ساعة، وستشمل الكواليس الأخيرة وأهم الأرقام والإحصائيات، وكل شئ يخص المباراة الأهم لعشاق المستديرة سواءً قبل اللقاء أو بعده أو في خلاله.