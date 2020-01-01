الدوري الإسباني يضع خطة عودة الجماهير للمدرجات

عودة الجمهور ستكون بشكل تدريجي للملاعب الإسبانية

تستمر المناقشات بين رابطة الدوري الإسباني والحكومة، بخصوص عودة النشاط الرياضي من جديد للموسم الحالي وكذلك القادم، وموقف تواجد الجماهير في المدرجات.

الكرة توقفت بشكل كامل في مختلف أنحاء العالم في شهر مارس الماضي، بعد انتشار فيروس كورونا، ووصوله للعديد من الرياضيين بالدوريات الكبرى.

الأمور تتجه الآن نحو عودة المنافسات من جديد، بعد إعلان استئناف الدوري الإسباني في منتصف شهر يونيو القادم، بالإضافة للإنجليزي والإيطالي الذي يستكمل يوم 20 من نفس الشهر.

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صحيفة "El País" الإسبانية، أكدت أن الموسم القادم 2020/2021 سيبدأ يوم 12 سبتمبر وفقاً لما أكده خافيير تيباس رئيس رابطة الليجا.

السؤال هنا يكمن في موقف عودة الجماهير من جديد لمتابعة المباريات من الملعب، وهل سيقام الموسم المقبل بدون جماهير مثل ما تبقى من النسخ الحالية للدوريات المختلفة.

وفي هذا الصدد أكدت الصحيفة، أن الخطة الحالية هي عودة الجمهور بنسبة 30% مع بداية الموسم، وتصل إلى 50% بحلول شهر نوفمبر لو تم الالتزام بالبروتوكول والمعايير الصحية المفروضة.

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وبحالة نجاح هذه الخطة بشكل كامل، ستعود الجماهير بنسبة 100% للمدرجات بصورة طبيعية في شهر يناير القادم، لو استمر تقلص أعداد انتشار الوباء في إسبانيا.

يذكر أن برشلونة يحتل المركز الأول بالنسخة الحالية من الليجا بـ58 نقطة، بفارق نقطتين عن ريال مدريد الثاني بعد 27 جولة.