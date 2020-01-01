الدوري الإسباني يستقر على موعد بداية الموسم الجديد

المباريات مستمرة في شهر ديسمبر

استقرت اللجنة المنظمة للدوري الإسباني لكرة القدم، على الشكل الأخير للبطولة في الموسم القادم 2020/2021.

النشاط الرياضي على مستوى العالم، شهد حالة من الارتباك في شهر مارس الماضي، بسبب انتشار فيروس كورونا، مما سيؤدي إلى تلاحم الموسمين الحالي والقادم.

صحيفة "سبورت" الإسبانية، أكدت موافقة مجلسا الدرجة الأولى والثانية، على بداية المنافسات يوم 13 سبتمبر المقبل.

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ومن المقرر أن يتم إقامة بعض المباريات في يومي الجمعة والإثنين بشكل طبيعي، بعد حالة الجدل والنزاع بخصوص هذه القضية.

وأما بالنسبة لبطولة كأس السوبر، ستقام في شهر يناير، وأما يوم 17 إبريل سيشهد مسابقة كأس ملك إسبانيا.

وحددت اللجنة المنظمة لليجا موعد 23 مايو لنهاية الدوري، قبل أيام قليلة من نهائي الدوري الأوروبي في 26 مايو ونهائي دوري أبطال أوروبا في 29 من نفس الشهر.

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وفيما يتعلق بفترة أعياد الميلاد، سيتم إقامة المباريات بشكل طبيعي حتى يوم 23 ديسمبر، على أن تتوقف ويتم استئنافها في يوم 30 قبل بداية العام الجديد.

جدير بالذكر أن ريال مدريد هو من يحمل لقب الدوري الإسباني، بعد التغلب على غريمه التقليدي برشلونة في الجولات الأخيرة من البطولة.