قائمة برشلونة أمام مايوركا | 6 من الشباب وعودة المصابين وغياب لونجليه

ما هي قائمة برشلونة أمام ريال مايوركا؟

أعلن كيكي سيتيين، المدير الفني لنادي برشلونة، قائمة الفريق لمواجهة ريال مايوركا في الجولة 28 من الدوري الإسباني العائد بعد غياب.

وعادت بطولة الليجا مساء الخميس بمواجهة بين إشبيلية وريال بيتيس، كما أقيمت مباراتين يوم الجمعة.

وعانى برشلونة من إصابات بعد العودة إلى التدريبات أهمها ليونيل ميسي ثم صامويل أومتيتي وأنسو فاتي.

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ولكن مدرب البلوجرانا أعلن القائمة وشهدت تواجدت جميع اللاعبين الذي سبق وتعرضوا للإصابة بعد حصول أومتيتي ولويس سواريز على التصريح الطبي وإتمام ليونيل ميسي لعملية التعافي.

كما شهدت القائمة تواجد 6 لاعبين من الفريق الرديف وهم مونشو، رونالد أريخو، وأنسو فاتي وكولادو، وريكي بويج وإنياكي بينيا، كما غاب كليمون لونجليه عن القائمة للإيقاف.

وكان سيتيين قد نفى إمكانية إشراك لويس سواريز لمدة 90 دقيقة، ومن المتوقع ألا يبدأ اللاعب أساسيًا في ظل وجود مارتين برايثوايت وفاتي في الهجوم بجانب ميسي وأنطوان جريزمان.

برشلونة يتصدر ترتيب الدوري الإسباني برصيد 58 نقطة وبفارق نقطتين فقط عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني.

ويستطيع النادي الكتالوني زيادة الفجوة بينه وبين الملكي حال الفوز على مايوركا، إذ لن يلعب ريال مدريد مباراته سوى يوم الأحد أمام إيبار.