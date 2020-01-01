برشلونة رفض ضم كريستيانو رونالدو.. والسبب مفاجئ

كواليس ضياع فرصة ضم رونالدو على برشلونة قبل انتقاله إلى مانشستر يونايتد ثم ريال مدريد ويوفنتوس

كشف روبيرت فيرنانديز السكرتير الفني السابق لنادي برشلونة أن الفريق الكتالوني رفض التعاقد مع كريستيانو رونالدو منذ حوالي 17 عامًا.

وكان رونالدو قد انضم إلى مانشستر يونايتد في 2003 وحقق معه نتائج مميزة وإنجازات كبرى قبل أن ينتقل إلى ريال مدريد في صيف 2009.

وفي هذا السياق، وفي الوقت الذي يعد فيه رونالدو أكثر لاعب هز شباك برشلونة في تاريخه، يتحدث مسؤول السابق بالنادي الكتالوني حول رفض التعاقد معه قبل كل ذلك.

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وقال فيرنانديز إن برشلونة تابع إحدى المباريات التي تواجد فيها الثنائي البرتغالي الصاعد كريستيانو رونالدو وريكاردو كواريسما.

وأضاف: "كلاهما كان صغيرًا جدًا ولم يكونا قد أصبحا كما هما عليه الآن، وكنا نتابع أبرز المواهب الصاعدة في البرتغال وفي أوروبا بشكل عام"

وتابع: "قابلت خورخي مينديس في أحد الفنادق بعد انتهاء المباراة، أتذكر أن كريستيانو كان جيدًا جدًا وقدم أداء كبيرًا في ذلك اليوم وأن كواريسما كان أيضًا مميزًا"

وأردف: "لا أتذكر بالضبط تفاصيل المفاوضات والحديث مع مينديش، ولكن ما حدث في النهاية أننا ذهبنا إلى الاتجاه الذي يؤيد التعاقد مع كواريسما"

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يذكر أن كريستيانو رونالدو قد حقق دوري أبطال أوروبا 5 مرات، ونجح في حصد الكرة الذهبية كأفضل لاعب في العالم 5 مرات أيضًا.