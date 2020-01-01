راكيتيتش : هناك رقم واحد فقط وهو ميسي

اللعب بجوار النجم الأرجنتيني كان بمثابة الحلم

أعرب إيفان راكيتيتش لاعب وسط برشلونة السابق وإشبيلية الحالي، عن فخره بالفترة التي قضاها مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بالفريق الكتالوني.

راكيتيتش انتقل إلى برشلونة في صيف عام 2014 بـ18 مليون يورو قادمًا من إشبيلية، قبل العودة مرة أخرى إلى النادي الأندلسي هذا العام.

الدولي الكرواتي تمتع بتفاهم كبير مع ميسي خلال فترة تواجده في كامب نو، ليتحدث لاعب الوسط المخضرم عن هذه التجربة.

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وقال صاحب الـ32 سنة للموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم:"لا يهم من أنت، عليك فقط مشاهدة ميسي والاستمتاع به، إنه في مستوى آخر، مع كل الاحترام للعظماء الآخرين، هناك رقم واحد فقط وهو ليو".

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وأضاف:"لعبت 311 مباراة بجانبه، الأمر كان بمثابة الحلم، استمتعت بهذه التجربة كثيرًا وأشكره على كل شيء، لأنه لا يعرف كم كان يعني لي اللعب بجواره".

وتابع:"قضيت 6 سنوات مع برشلونة، كما أنني الأجنبي الرابع في عدد المباريات بعد ميسي وداني ألفيش وماسكيرانو، حصلت على 13 لقبًا ولكني لا أستطيع أن أقول إنني جزء من تاريخ النادي، ولكني سأظل أحب النادي والمدينة عمومًا مدى الحياة".

يذكر أن راكيتيتش لعب أكثر من 300 مباراة مع برشلونة بجميع البطولات، حيث نجح في التسجيل 35 مرة وصنع 42 هدفًا بقميص الفريق.