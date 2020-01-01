راكيتيتش: ثلاثية ميسي ونيمار وسواريز كانت مرعبة للمنافسين

في ذكرى رفع لقب دوري أبطال أوروبا في 2015

كانت ليلة ساحرة للاعب الوسط الكرواتي إيفان راكيتيتش، عندما شارك مع برشلونة في الفوز بدوري أبطال أوروبا عام 2015 ضمن ثلاثية النادي الإسباني.

الدولي الكرواتي لعب دوراً هاماً في المباراة النهائية ضد يوفنتوس التي انتهت بنتيجة 3/1 لصالح فريقه، حيث نجح في هز الشباك، ليصبح أول لاعب في التاريخ يحصل على الدوري الأوروبي ودوري الأبطال على التوالي.

وبهذه المناسبة قال راكيتيتش:"سعدت كثيراً بهذا اللقب، خاصة بعد قدومي من إشبيلية، كنت أول لاعب في التاريخ يفوز بالدوري الأوروبي مرتين ثم الأبطال، مازلت أتذكر كل شيء، ما حدث قبل المباراة النهائية والمواجهة نفسها والهدف، نهائي برلين سيبقى محفوراً في ذهني".

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وأضاف:"كنا أقوياء للغاية، وصلنا للمباراة النهائية في لحظة بالغة الأهمية، ناقشنا كل شيء حول أهمية الفوز وضرورة إنهاء الموسم بتحقيق اللقب".

وأما عن مفتاح الفوز:"المزج بين اللاعبين الجدد والعناصر الموجودة بالفرق وقتها، حيث كانت هناك حالة من التعطش والخبرة في نفس الوقت، واقترن ذلك بمدرب رائع مثل لويس إنريكي يعرف كل التفاصيل وكيفية التعامل مع كل شيء".

ثلاثية ليونيل ميسي ونيمار ولويس سواريز:"كنت أحب الاستمتاع بها، وكثيراً رأيت قلق لدى المنافسين لأنهم اضطروا للتركيز على إغلاق كل شيء وكافة المساحات أمامهم سواء على اليمين أو اليسار".

واستكمل:"كنا خطيرين وعميقين للغاية، لدينا كافة الأدوات اللازمة للهجوم في كل لحظة لذلك من دواعي سروري التعاون مع هذا الثلاثي".

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وأما عن إمكانية تكرار هذا الإنجاز بالموسم الحالي:"نريد تحسين أشياء كثيرة على المستوى الرياضي، نعلم ما يجب علينا القيام به، هناك أجواء رائعة في غرفة الملابس، وهناك أهداف واضحة، نتمنى الوصول إلى نهاية أغسطس بالحصول على دوري أبطال أوروبا والدوري الإسباني".

يذكر أن برشلونة يحتل صدارة الدوري بـ58 نقطة، بفارق نقطتين عن ريال مدريد، بينما يلعب دور الـ16 من دوري الأبطال أمام نظيره الإيطالي نابولي.