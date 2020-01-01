راكيتيتش: التفكير في مستقبلي أهم من الحديث عن ميسي

يعتقد أن الأولوية دائماً هي الاستمرار في برشلونة

أعرب إيفان راكيتيتش لاعب وسط برشلونة المنتقل حديثاً إلى إشبيلية، عن سعادته بالفترة التي قضاها مع الفريق الكتالوني.

إشبيلية أعلن هذا الأسبوع عن تعاقده مع لاعب الوسط الكرواتي، بعد تراجع دوره مع برشلونة، ورغبة النادي في التخلي عنه تمهيداً لفترة الإحلال والتجديد مع المدرب رونالد كومان.

وقال راكيتيتش في المؤتمر الصحفي الوداعي له:"لا إنها ليست نهاية حقبة، أنا فخور جداً بكل هذه السنوات مع برشلونة، حققت 13 لقباً مع أفضل نادٍ في العالم ولم يكن من السهل الرحيل".

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وأضاف:" أنا ممتن جداً بكل التفاصيل التي عشتها هنا، قراري جاء بعد تحليل كل شيء عقب 6 سنوات من العطاء مع النادي".

وتابع:"قررت الرحيل بسبب شعوري الداخلي أكثر من رسالة المدرب، لقد حانت اللحظة لخوض تجربة أخرى من خلال إشبيلية".

وأما عن قرار ميسي بالرحيل:"كان لدي الكثير للتفكير فيه بخصوص مستقبلي أكثر من التركيز على اللاعبين الآخرين، ولكني أحترم قرارات الجميع، وأؤمن بضرورة اتخاذ كل شخص القرار المناسب له، وفي نفس الوقت أحترم برشلونة لأنه من أهم الأجزاء في حياتي".

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واستكمل:"الخيار الأول والأفضل لأي لاعب دائماً هو البقاء في برشلونة، وبشكل عام أفضل التحدث عني فقط بدلاً من الآخرين".

وفي نهاية حديثه أكد لاعب الوسط المخضرم، أنه لن يحتفل في حالة تسجيله في شباك برشلونة مع إشبيلية، نظراً للاحترام الكبير الذي يملكه لفريقه السابق.