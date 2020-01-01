رئيس أتلتيكو مدريد يفتح الباب أمام عودة جريزمان

يرى أن المهاجم الفرنسي يعيش فترات صعبة مع برشلونة

فتح إنريكي سيريزو رئيس أتلتيكو مدريد، الباب أمام عودة المهاجم الفرنسي أنطوان جريزمان لصفوف الفريق مرة أخرى في حالة رحيله عن برشلونة.

جريزمان انضم لبرشلونة في صيف 2019، في صفقة صاحبها الكثير من الضجة، لكنه فشل في تكرار مستواه الذي ظهر به مع أتلتيكو.

الأمور اشتعلت في الفترة الأخيرة، بعد اتهام عم اللاعب للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بالتسبب في الصورة السيئة التي يظهر بها النجم الفرنسي.

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وقال سيريزو في تصريحات لإذاعة "كادينا سير" عن إمكانية عودة جريزمان:"الحياة تأخذ العديد من المنعطفات، ولا نعرف ما قد يحدث، الشيء الوحيد المؤكد هو أن سواريز لن يلعب يوم السبت".

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وأضاف:"عندما غادر جريزمان أخبرته أنني أتمنى أن يعاملوه ويحبوه بنفس الطريقة التي وجدها في أتلتيكو مدريد، لكنه الآن يلعب بفريق يعاني من أوضاع صعبة".

وأما عن مشروع الدوري الأوروبي الممتاز:"لم يخبرنا أحد بذلك، لا توجد أي أحاديث رسمية تخص الأمر في الوقت الحالي".

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وتأتي تصريحات سيريزو قبل مواجهة برشلونة مع أتلتيكو مدريد السبت القادم، في إطار الجولة العاشرة من الدوري الإسباني.