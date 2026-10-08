هل عمرك 24 أو أكبر؟

ساعدنا في التحقق من عمرك من خلال تقديم إجابة صادقة. يحتوي هذا الموقع على إعلانات للمقامرة لـ 24+.

محتوى مخصص للبالغين فقط

عمرك لا يسمح لك بمشاهدة محتوى المراهنات. سيتم إعادة توجيهك إلى الصفحة الرئيسية.

alt
مباشرالتذاكر
Yamal de la FuenteImago
Mart van Mourik
ترجمه

بوادر أزمة جديدة مع برشلونة .. دي لا فوينتي ينقض اتفاقه مع لامين يامال

لامين يامال
كرواتيا ضد إسبانيا
كرواتيا
إسبانيا
دوري الأمم الأوروبية - المسار الأول
لويس دي لا فوينتي
برشلونة

يبدو أن نقاشًا جديدًا حول عبء المباريات على لامين يامال آخذ في الظهور. فقد لعب مهاجم برشلونة خلال فترة المباريات الدولية الأخيرة دقائق أكثر مما كان قد وعد به مدرب المنتخب الوطني لويس دي لا فوينتي مسبقًا.

وكان دي لا فوينتي قد أكد قبل مباراة دوري الأمم الأوروبية ضد كرواتيا أن أي لاعب دولي إسباني لن يلعب أكثر من 270 دقيقة. لكن يامال عاد في النهاية إلى برشلونة بعد أن لعب 281 دقيقة، وفقًا لما ذكرته صحيفة «آس». ولم يتم احتساب الوقت المحتسب بدل الضائع في هذا الرقم.

كان المهاجم البالغ من العمر 19 عامًا هو اللاعب الدولي الإسباني الوحيد الذي شارك في التشكيلة الأساسية في جميع المباريات الأربع. تم استبداله في الدقائق الأخيرة من مباراة كرواتيا، لكن في ذلك الوقت كان دي لا فوينتي قد تجاوز الحد الذي حدده بنفسه بمقدار 11 دقيقة.

وهذا الأمر حساس بسبب الخلفية السابقة بين دي لا فوينتي وهانسي فليك. فقد انتقد مدرب برشلونة بشدة في سبتمبر 2025 يامال بعد أن عاد من المنتخب الإسباني وهو يعاني من ألم في الفخذ.

ووفقًا لفليك، لم يتمكن يامال من التدرب بشكل كافٍ خلال تلك الفترة، وتلقى مسكنات للألم حتى يتمكن من اللعب، حيث وقال الألماني: «لقد ذهب إلى المنتخب وهو يعاني من الألم. هذه ليست طريقة جيدة لرعاية اللاعبين»، كما اشتكى في ذلك الوقت من سوء التواصل مع الجهاز الفني الإسباني.

كان رد فعل دي لا فوينتي في البداية فاتراً للغاية. وقال المدرب الوطني: «لا أتذكر ما قاله فليك، ولا يهمني الأمر أيضاً». وبعد بضعة أيام، أضاف أن هذه الانتقادات فاجأته، لأن فليك كان هو نفسه مدرباً لمنتخب ألمانيا. ووفقاً لدي لا فوينتي، كان يتوقع «مزيداً من التعاطف» من زميله لهذا السبب.

وبدا أن العلاقة بينهما تتحسن تدريجيًا بعد ذلك، لكن وفقًا لصحيفة «آس»، فإن تجاوز الحد الزمني المتفق عليه قد يعيد إشعال الجدل القديم.


هل استمتعت بهذا المقال؟

أضف جول كمصدر مفضل على جوجل للاطلاع على المزيد من تقاريرنا

تابع GOAL على جوجل