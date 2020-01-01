برشلونة يعلن خضوع ديمبيلي للجراحة

إصابات متكررة للجناح الفرنسي

أعلن برشلونة في بيان رسمي خضوع لاعبه الفرنسي الشاب عثمان ديمبيلي للجراحة الأسبوع المقبل لمعالجة الإصابة التي تعرض لها في الأيام الماضية بالفخذ

برشلونة أعلن في بيان رسمي تعرض الجناح لتمزق في عضلات الفخذ أثناء تدريبات الفريق، الإصابة التي بحسب التقارير قد تبعده حتى نهاية الموسم.

وبحسب البيان، فاللاعب سيخضع للجراحة الثلاثاء المقبل في فنلندا، وبعدها سيصدر الفريق الطبي بياناً يوضح المدة التي سيغيبها عن الملاعب.

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وكانت تقارير صحفية قد أوضحت أن آخر خطط برشلونة من أجل حل لغز تكرر إصابات نجمه الفرنسي عثمان ديمبيلي في الأسابيع الأخيرة، وابتعاده المستمر عن الملاعب.

وذكرت "SER" أن اللاعب قد يعود مجدداً إلى قطر من أجل علاج أحدث إصاباته، وذلك بعد أن خاض فترة تأهيلية للإصابة الأخيرة في الدوحة.

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بعد إعلان الصدمة .. كم بلغ رصيد ديمبيلي مع الإصابات؟

ديمبيلي عاد لتوه للمشاركة في التدريبات بعد غيابه منذ نوفمبر الماضي بعد الإصابة في مباراة بوروسيا دورتموند لحساب دوري أبطال أوروبا.

ولعب الفرنسي فقط تسع مباريات مع البلوجرانا هذا الموسم، مسجلاً هدفاً وحيداً في ظل معاناته مع الإصابات.