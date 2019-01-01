تحديد موعد عودة ديمبيلي من الإصابة

متى يعود ديمبيلي من الإصابة؟

نجح نادي برشلونة حسم تأهله للدور ثمن النهائي من دوري أبطال أوروبا هذا الموسم حيث تمكن العملاق الكتالوني من الفوز على ضيفه بوروسيا دورتموند بالجولة الخامسةمن دور المجموعات بنتيجة 3-1 على ملعب كامب نو.

ولكن لم تنته الليلة بصورة سعيدة للنادي الكتالوني حيث خرج النجم الفرنسي عثمان ديمبيلي في الشوط الأول من اللقاء بعد أن تعرض لإصابة ودخل بدلًا منه مواطنه أنطوان جريزمان.

ومن جانب حساب النادي الكتالوني الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" فقد أكد أن الدولي الفرنسي يعاني من إصابة في عضلة الفخذ الأيمن ومن المتوقع أن تكون الإصابة التي كان يعاني منها سابقًا.

كان المدير الفني فالفيردي قد أكد على حزنه بسبب إصابة الفرنسي الشاب وقال أن إصابته ربما في الأوتار.

وذكرت صحيفة "آس" الإسبانية أنّ ديمبيلي قد يعود للملاعب في 4 يناير المقبل أمام إسبانيول مما يعني غيابه عن مباراة الكلاسيكو وكذلك مواجهتي أتلتيكو مدريد وريال سوسيداد في الليجا ومباراة إنتر في الأبطال.

وانتهى العام بالنسبة لصاحب الـ 23 عامًا مما قد يمنح فرصة أكبر لأنسو فاتي للحصول على دقائق لعب خلال المباريات المقبلة.

وأكدت الصحيفة أنّ برشلونة لن يتعجل في عودة عثمان مما يعني إمكانية استمرار فترة الغياب لأطول من ذلك لضمان عدم تجددها.

يذكر أن ديمبيلي لم يشارك كثيرًا هذا الموسم بسبب تكرار الإصابات كما تعرض لـ 9 إصابات مع النادي الكتالوني منذ انضمامه في 2017 حتى الآن,