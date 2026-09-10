استياء في برشلونة .. ديكو مهاجمًا ترشحيات الكرة الذهبية: هذه فضيحة!

يبدو أن نجم برشلونة رافينيا وجائزة الكرة الذهبية لن يصبحا صديقين في هذه الحياة. بعد أن كان المهاجم غاضبًا للغاية العام الماضي بسبب ترتيبه في التصنيف، لم يتم ترشيحه حتى ضمن قائمة أفضل 30 لاعبًا في حفل توزيع الجوائز لهذا العام.

"هذه فضيحة. لا أفهم هذه القوائم، ولا أفهم الترشيحات"، هكذا انتقد ديكو، المدير الرياضي لبرشلونة، في مقابلة مع محطة RAC1 استبعاد لاعبه المفضل، مضيفًا: "غالبًا ما تكون الجوائز الفردية غير عادلة. فمن الصعب دائمًا تقييم رياضة جماعية من منظور فردي".

إلى جانب رافينيا، الذي فاز مع برشلونة بلقب الدوري الإسباني وكأس السوبر الإسباني الموسم الماضي، غاب زميله بيدري أيضًا عن قائمة الـ30 لاعبًا التي نشرتها الجهة المنظمة «فرانس فوتبول» يوم الثلاثاء، وهو أمر وصفه ديكو بأنه «محبط للغاية».

صحيح أن البرازيلي كان رابع أفضل هداف في فريق المدرب هانسي فليك في الدوري الإسباني برصيد 13 هدفاً، بعد فيران توريس ولامين يامال وروبرت ليفاندوفسكي، لكنه لم يحظَ سوى بـ22 مباراة فقط، حيث تعرض لإصابات متكررة أعاقت مسيرته.

لكن إذا نظرنا إلى عدد الدقائق المطلوبة لتسجيل كل هدف، فإن رافينيا كان في الموسم الماضي، بمتوسط 106 دقائق لكل هدف، خلف هداف الدوري كيليان مبابي بفارق ضئيل، حيث استغرق مبابي في المتوسط 104 دقائق فقط لتسجيل كل هدف من أهدافه الـ25.

رافينيا مستاء بالفعل من قرارات جائزة الكرة الذهبية لعام 2025

وعندما سُئل عن عدم ترشيحه، اكتفى رافينيا بالقول بعد فوز الكتالونيين 5-1 على فينورد في المباراة الافتتاحية لدوري أبطال أوروبا: «لا أتحدث عن هذا الأمر، أنا أتحدث عن برشلونة. نحن نعيش حالياً موسمًا مذهلاً».

لكن اللاعب البالغ من العمر 29 عامًا، الذي سجل ثمانية أهداف في أول خمس مباريات رسمية من الموسم الجديد، كان لديه المزيد ليقوله عن جائزة الكرة الذهبية في الخريف الماضي. وقال مستاءً بعد حصوله على المركز الخامس آنذاك: «لو كان الأمر يتعلق حقًّا بالموسم ككل، لكان يجب أن أفوز بالجائزة».