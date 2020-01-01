نيمار يوجه رسالة قوية بعد عودة دوري الأبطال

يسعى للقب جديد مع النادي الفرنسي

قام المهاجم البرازيلي نيمار، بتوجيه رسالة قوية، عن أهدافه القادمة مع باريس سان جيرمان، بعد العودة للتدريبات مرة أخرى مع النادي الفرنسي.

باريس حصل على الدوري مبكراً قبل نهايته، بعد توقف النشاط الرياضي في فرنسا بشكل كامل، بعد انتشار فيروس كورونا وتحوله إلى وباء عالمي.

الفريق يستعد للعودة للتدريبات مرة أخرى بعد غد الإثنين، من أجل خوض دور الثمانية من دوري أبطال أوروبا في شهر أغسطس القادم.

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نيمار قال عبر موقعه الرسمي:"كانت هذه الفترة غير اعتيادية على الجميع، ولكن ما يهم هو الحفاظ على التوازن العقلي والجسدي، أنا مستعد ومتحمس للعودة مرة أخرى".

وأضاف:"لدينا مجموعة قوية من اللاعبين، وصعدنا في ملحمة تاريخية إلى ربع النهائي، الآن هدفنا الحصول على دوري الأبطال".

وتابع:"تدربت بشكل جيد في الأشهر الأخيرة، بنفس القوة والالتزام، ولكني أفتقد جو المباريات، لم يعد بإمكاني الانتظار لدخول الملعب مرة أخرى، والآن أريد كتابة التاريخ".

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يذكر أن باريس سيعرف خصمه في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا يوم 10 يوليو القادم، حيث نجح في عبور بوروسيا دورتموند الألماني في دور الـ16.