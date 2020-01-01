دعونا لا نتصرف بغباء.. تفاصيل خطاب ميسي التحفيزي أمام نابولي

النجم الأرجنتيني كان يخشى حدوث ريمونتادا جديدة

حالة فنية ونفسية قوية تمتع بها النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، بعد تألقه مع برشلونة أمام نابولي، في إياب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا .

برشلونة تفوق بنتيجة 3/1، ليتأهل بمجموع مباراتي الذهاب والإياب بنتيجة 4/2 ليصعد لملاقاة بايرن ميونخ في ربع النهائي.

كليمون لونجليه سجل الهدف الأول لبرشلونة من كرة رأسية، قبل أن يضيف ميسي الثاني، ويتسبب في ركلة جزاء أحرز منها لويس سواريز الهدف الثالث.

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صحيفة "as" الإسبانية، أكدت أن ميسي قام بتحفيز اللاعبين في برشلونة بين الشوطين، لتجنب عودة الضيوف في النتيجة وقلبهم للطاولة.

وقال ميسي وفقاً لما نشرته الصحيفة:"يجب أن نتحلى بالقوة، دعونا لا نفعل أي أشياء غبية، يمكنهم العودة بهدفين، لذلك الهدوء مهم جداً في هذا التوقيت".

وأضاف:"علينا الهدوء أكثر من أي وقت مضى هذا الموسم، لو قمنا بالتركيز سنفوز عليهم بالثمانية".

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يذكر أن برشلونة سبق وأن تعثر بعد تقدمه أكثر من مرة الفترة الأخيرة بدوري الأبطال، وبالتحديد ضد روما في نسخة 2017/2018 وضد ليفربول الموسم الماضي.