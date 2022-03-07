برشلونة خارج المعادلة .. وجهة هالاند المقبلة بين ريال مدريد أو مانشستر سيتي!

يبدو أن برشلونة أصبح خارج سباق الظفر بخدمات النجم النرويجي إرلينج هالاند مهاجم فريق بوروسيا الألماني.

هالاند يعد الحلم الأكبر بالنسبة إلى جوان لابورتا رئيس برشلونة في الصيف المقبل، من أجل تعزيز الهجوم، وحرمان غريمه ريال مدريد من قوة هجومية ضاربة.

لكن بحسب آخر التطورات المتعلقه بمستقبل هالاند فإن فريقي ريال مدريد ومانشستر سيتي بات أقرب للحصول على خدمات النرويجي.

ما هو الجديد؟

كشفت صحيفة "ذا اثليتك" اليوم الإثنين، أن مانشستر سيتي وريال مدريد أصبحت حظوظهما في الظفر بخدمات اللاعب أكبر من المنافسين الآخرين برشلونة وبايرن ميونخ.

وأشارت إلى أن برشلونة أجرى مؤخرًا الكثير من المحادثات بهذا الشأن، ولكن رغم ذلك فإن هالاند أقرب للانتقال إلى ريال مدريد أو مانشستر سيتي.

ما هي أرقام هالاند؟

لايزال اسم هالاند الأكثر ترديدًا بين كبار أوروبا، المهاجم النرويجي يمتلك سجل تهديفي كبير مع دورتموند حيث سجل 80 هدفًا وقدم 21 تمريرة حاسمة في 79 مباراة، وهي أرقام تجعل جميع الأندية العملاقة في القارة العجوز تتسابق للتوقيع.

هالاند يمتلك شرط جزائي 75 مليون يورو يسهل إمكانية رحيله عن صفوف الفريق الألماني، بداية من الانتقالات الصيفية المقبلة الأمر الذي يبدو مغريًا للكثير من الأطراف.

الجدير بالذكر أن هالاند أحرز هذا الموسم 23 هدفًا في كل المسابقات وصنع 6 خلال 20 مباراة فقط.

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