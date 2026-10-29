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فترة صعبة تنتظر الفريق الكتالوني قبل التوقف الدولي

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يسعى نادي برشلونة الإسباني إلى استعادة توازنه بعد أسبوع مضطرب شهد توقف انطلاقته إثر هزيمتين مؤلمتين أمام باريس سان جيرمان وريال مدريد.

واجتمع الفريق بأكمله إلى جانب المدرب هانزي فليك وطاقمه الفني، في جلسة طارئة لتعزيز الروح الجماعية واستعادة الثقة قبل سلسلة مباريات حاسمة.

نجوم برشلونة يجتمعون في جلسة تلاحم طارئة

عاش برشلونة مؤخرًا عبئًا ثقيلًا في أعقاب خيبتي أمل متتاليتين أمام باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا وأمام ريال مدريد في الليغا. وعلى الرغم من حفاظه على مكانته كأحد المرشحين للقب، فإن هذه النتائج أجبرت غرفة الملابس على التوقف والتأمل في المسار الحالي، ما أدى إلى مبادرة مهمة لبناء روح الفريق في مركز التدريب الخاص بالنادي.

التقى الفريق الأول للبلوجرانا أمس مع فليك وطاقمه الفني بالكامل في فعالية حملت معنى أعمق من مجرد وجبة طعام. وبعيدًا عن أضواء الإعلام وضجيج الانتقادات الخارجية، اجتمعت المجموعة في مدينة جوان جامبر الرياضية عقب جلسة تصوير تجارية.

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وكان الهدف واضحًا: استعادة الأحاسيس المفقودة، وتعزيز التفاهم الداخلي، وترسيخ الشعور بالوحدة قبل مواجهة جدول مرعب في الأسابيع المقبلة.

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وشكّل هذا اللقاء الاجتماعي إعادة ضبط عاطفية لتشكيلة كانت تشعر سابقًا بأنها لا تُقهر. وبينما يتطلع الفريق إلى تجاوز انتكاساته الأخيرة، يشير المقربون إلى أن الأجواء تركزت على النمو الجماعي.

وأوضحت مصادر في النادي لصحيفة Mundo Deportivo: «الأمر لا يتعلق بمحو ما حدث، بل بتحمّله معًا».

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القائد رافينيا يقود رد فعل غرفة الملابس

لم يكن قرار إقامة حفل شواء توجيهًا من الإدارة، بل مبادرة قادها اللاعبون بهدف إبقاء المجموعة مركزة. وكان القائد رافينيا، إلى جانب رودري، عنصرًا أساسيًا في تنظيم الفعالية، مصرًّا على أن يبقى الفريق داخل منشآت النادي للحفاظ على أجواء خاصة.

واستمرت الوجبة نحو تسعين دقيقة، موفرةً مساحة مريحة للاعبين للتواصل دون ضغط التدريبات التكتيكية أو حدة أجواء المباريات.

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لطالما دافع فليك عن فكرة أن قوة تشكيلة برشلونة هذه تكمن في روابطها الأسرية. وكثيرًا ما أشار المدرب الألماني إلى أن غرفة الملابس تعمل كوحدة عائلية، دون تمييز بين الأساسيين الراسخين وأصحاب الأدوار المساندة.

أزمة إصابات في الدفاع تختبر عزيمة فليك

بينما عالج حفل الشواء الحالة العاطفية للتشكيلة، لا يزال فليك يواجه عقبات تكتيكية كبيرة بسبب قائمة الإصابات المتزايدة. وتضرر الخط الدفاعي بشكل خاص، ما ترك المدرب بخيارات محدودة وهو يستعد للمرحلة المقبلة من الموسم.

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ولا يزال إريك جارسيا وأندرياس كريستنسن غير جاهزين وهما يواصلان تعافيهما، بينما يخوض جول كوندي سباقًا مع الزمن ليكون جاهزًا للمباريات المقبلة.

وتتصاعد الضغوط في ترتيب الدوري مع بدء منافسي برشلونة في تقليص الفارق. فقد اقترب أتلتيكو مدريد إلى مسافة نقطتين من المتصدر، بينما بات ريال مدريد الآن على بُعد ثلاث نقاط فقط.

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وعلى فليك الآن أن يجد طريقة لترميم خطه الخلفي وضمان ألا يهدر الفريق المزيد من النقاط خلال هذه الفترة الصعبة. فالتعثر الآن ليس خيارًا مطروحًا إذا أرادوا الحفاظ على صدارتهم للترتيب.

مباريات حاسمة في انتظار كامب نو

يتمثل التحدي المباشر لبرشلونة في ثلاث مباريات عالية الضغط قبل بدء التوقف الدولي المقبل. إذ سيستضيف ألافيس في كامب نو يوم 31 أكتوبر، تليها مواجهة على أرضه أمام أستون فيلا بقيادة أوناي إيمري في دوري أبطال أوروبا يوم 3 نوفمبر. أما الاختبار الأخير في هذه السلسلة فسيكون رحلة صعبة إلى الميتروبوليتانو لمواجهة أتلتيكو مدريد يوم 8 نوفمبر، وهي مباراة قد تكون لها تبعات هائلة على سباق اللقب.

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وبعد بدء المشوار بإحدى عشرة انتصارًا متتاليًا، يطالب فليك لاعبيه بالعودة إلى أسلوب اللعب المتماسك والذي لا يرحم، وهو الأسلوب الذي ميّز أداءهم في بداية الموسم. وأفيد بأن المدرب كان محبطًا من فترات غياب التركيز الأخيرة، ويتوق إلى أن يستعيد الفريق هويته.