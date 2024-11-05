برشلونة يستغل "أوراقه الذهبية" للتغلب على عمالقة أوروبا في سباق جيوكيريس

ديكو يقلب في دفاتره القديمة

وضع نادي برشلونة، خطة محكمة من أجل الدخول في مفاوضات مع المهاجم السويدي فيكتور جيوكيريس، لاعب سبورتنج لشبونة، من أجل أن يكون خليفة للمهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي.

ويقدم جيوكيريس موسمًا مذهلًا مع النادي البرتغالي، حيث لعب 16 مباراة سجل خلالها 20 هدفًا وصنع 4 تمريرات حاسمة، مما جعله هدفًا لأكبر الأندية العالمية في الصيف المقبل.

ووفقًا لصحيفة "أبولا" البرتغالية، فإن ديكو قد اتخذ خطوة لإيجاد طريقة للتعاقد مع المهاجم السويدي، رغم مطالبات ناديه الذي يحتفظ بعقده حتى صيف 2028، ولن يفرط فيه بأقل من 100 مليون يورو (قيمة الشرط الجزائي).

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأوضحت صحيفة "سبورت" الإسبانية، أن برشلونة يريد ضم جيوكيريس بسعر أقل من المطلوب (بين 60 و70 مليون يورو)، معتمدًا على عدة أوراق للتفاوض مع إدارة سبورتنج لشبونة.

وأشارت إلى أن برشلونة يدرس عرض لاعبه فيتور روكي، على سبورتنج لشبونة، الذي سبق وطلب ضمه بالفعل في الصيف الماضي مقابل 30 مليون يورو، لكن المهاجم البرازيلي فضّل آنذاك البقاء في الليجا واختار الإعارة لريال بيتيس.

وأوضحت "سبورت"، أن هذه الورقة ستكون رابحة في يد برشلونة، خصوصًا أن فيتور روكي (19 عامًا)، قدم لمحات من التألق مع ريال بيتيس بتسجيله 4 أهداف في 11 مباراة، وهو ما يغري لشبونة لقبول الصفقة حيث يفكر في روكي كبديل مناسب في حالة رحيل جيوكيريس.

وأكدت الصحيفة، أن هناك خيارًا آخر في يد إدارة برشلونة وهو لاعب الفريق السابق فرانسيسكو ترينكاو، الذي تم بيعه بالفعل إلى سبورتنج لشبونة مع احتفاظ برشلونة بخيار شراء يتراوح من 20 إلى 25 مليون يورو، بخلاف حصة 50% من نسبة بيعه مستقبلًا، وهنا يمكن لبرشلونة أن يستغل الأمر للتفاوض على صفقة جيوكيريس.