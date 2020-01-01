جريزمان : لا مكان للأعذار ولست مهتمًا بخصمنا في دور الـ16

نتيجة محبطة للمهاجم الفرنسي

أعرب أنطوان جريزمان مهاجم نادي برشلونة، عن شعوره بالإحباط الشديد، بعد خسارة فريقه بثلاثية نظيفة أمام يوفنتوس بدوري أبطال أوروبا.

برشلونة تعرض لهزيمة جديدة على أرضه بنتيجة 3/0، في إطار الجولة السادسة لدور المجموعات من الأبطال، حيث سجل كريستيانو رونالدو هدفين في شباك الفريق الكتالوني.

جريزمان قال بعد المباراة:"افتقرنا إلى كل شيء في الشوط الأول، الرغبة والسلوك والركض من أجل الحصول على الكرة والدفاع عن مرمانا، قمنا بالعديد من الأخطاء".

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وأضاف:"نحن نتحمل المسؤولية بكل تأكيد، لأننا كان يجب أن ندخل اللقاء برغبة أقوى في تحقيق الفوز".

وتابع:"يمكننا البحث عن أعذار، لكن الطريقة الوحيدة للنجاح هي التوقف عن تقديم الأعذار، والعمل من أجل المضي قدمًا لتحسين الصورة القبيحة التي ظهرنا بها".

واستكمل:"لدينا الموهبة اللازمة للقتال من أجل الألقاب، نحن نعرف كيف نركض ونريد القيام بذلك كل مباراة ولا يجب التوقف أبدًا".

وأما عن الخصم الذي سيلعب ضده برشلونة في دور الـ16:"لا يهمنا الفريق الذي سنلعب ضده، هذا الفريق سيأتي وعليه مواجهة برشلونة، لذلك يجب أن نظهر رغبتنا في الفوز بدوري أبطال أوروبا".

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وعلى جانب آخر قال زميله أندري تير شتيجن:"ارتكبنا العديد من الأخطاء التي لا يجب أن تحدث لنا، لديهم جودة كبيرة، لكن الأخطاء الفردية خاصة في الدفاع كانت السبب في هذه النتيجة".

يذكر أن خسارة برشلونة جعلت الفريق يتأهل لدور الـ16 في المركز الثاني بمجموعته بـ15 نقطة، حيث صعد يوفنتوس كمتصدر للمجموعة بسبب المواجهات المباشرة.