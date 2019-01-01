جريزمان عن علاقته بميسي وسواريز: التفاهم سيكتمل قريباً

الثلاثي الهجومي لبرشلونة يقود الفريق لإسقاط إيبار

بقلم علي سمير تابعوه على تويتر

أعرب أنطوان جريزمان مهاجم برشلونة، عن سعادته الشديدة بالتسجيل بفوز فريقه على إيبار 3/0، بالجولة التاسعة من الدوري الإسباني.

جريزمان كان أحد نجوم اللقاء، حيث سجل هدفاً، وصنع آخر لميسي وساهم أيضاً في هدف لويس سواريز.

المهاجم الفرنسي قال بعد المباراة:"كان من المهم جداً الفوز بالثلاث نقاط، المجيء هنا ليس سهلاً، لعبنا مباراة جيدة قبل الذهاب لدوري الأبطال".

وأضاف:"علمنا أن إيبار يجيد الضغط، وأخبرت لونجليه إذا رآني فعليه لعب الكرة لي طويلة، وهذا ما فعله بمساعدتي في التسجيل".

وأما عن علاقته بليونيل ميسي ولويس سواريز:"ستكون هناك أيام أفضل وأسوأ بيننا، نتعرف على بعضنا البعض مع مرور المباريات والتفاهم سيأتي قريباً".

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يذكر أن الفوز رفع رصيد برشلونة إلى 19 نقطة في المركز الأول بالليجا بشكل مؤقت، بفارق نقطة وحيدة عن ريال مدريد الثاني.