جريزمان: أتلهف للعب بجوار ميسي وأريد الفوز بكل شيء

أنطوان جريزمان لاعب برشلونة الجديد وأتلتيكو مدريد السابق يؤكد على سعادته بالانضمام للنادي الكتالوني وتلهفه لمقابلة ميسي.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أعرب اللاعب الفرنسي أنطوان جريزمان نجم أتلتيكو مدريد السابق وبرشلونة الحالي على سعادته الكبيرة بالانضمام لصفوف الفريق الكتالوني.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها اللاعب لصالح قناة النادي عقب الوصول لمقر الفريق، وأكد خلالها أنه سيقدم كل شيء من أجل تحقيق البطولات مع برشلونة.

وقال جريزمان: "أنا سعيد للغاية ولدي حماس كبير ولدي حرص واضح على العمل رفقة النادي ومقابلة زملائي الجدد، شعوري الحالي لا يمكن وصفه، هذا الفريق لديه أهداف أصبحت من تلك اللحظة أهدافًا بالنسبة لي أيضًا".

وأضاف: "لقد قررت الانضمام لبرشلونة وعائلتي منحتني كل الدعم الممكن، أمامي تحدي جديد وأهداف هامة، أريد أن أبذل كل ما لدي وأن نفوز بكل شيء ممكن".

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وأكمل: "لدي لهفة كبيرة لرؤية ليونيل ميسي، من الآن فصاعد سأراه بشكل يومي في التدريبات وألعب بجواره في المباريات، أنا شخص مرح داخل الملعب وخارجه، وأتمنى أن أحصل على الكثير من السعادة رفقة فريقي الجديد".

جدير بالذكر أن برشلونة كان قد نجح في الحصول على خدمات جريزمان بالأمس عقب أن سدد قيمة الشرط الجزائي الخاصة به لصالح أتلتيكو مدريد والتي بلغت ١٢٠ مليون يورو.