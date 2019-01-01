تير شتيجن: تصريحات نوير غير لائقة

مارك أندريه تير شتيجن حارس مرمى فريق برشلونة يعلق على تصريحات نوير التي علق بها على غضبه من الابتعاد عن المنتخب.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أعرب النجم الألماني مارك أندريه تير شتيجن حارس مرمى فريق برشلونة عن غضبه من تصريحات مواطنه مانويل نوير.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها شتيجن وأكد خلالها أن مثل تصريحات نوير لا يمكن أن يتم القبول بها خاصة أنها تعد تعليقات على مشاعره.

وقال شتيجن: "بكل تأكيد لدي ما أقوله حول الأيام الأخيرة، لا يمكنك أن تدعو للمنافسة وألا تنتظر من هؤلاء الذين لا يلعبوا ألا يغضبوا".

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وأضاف: "لا يجب أن تقول أي شيء حول مشاعري هذا هو رأيي الشخصي، لو نظرنا للسنوات الأخيرة فمثل هذا التصريح غير لائق".

وكان تير شتيجن قد علق من قبل على عدم مشاركته مع منتخب ألمانيا في الفترة الماضية خلال التوقف الدولي الذي أقيم هذا الشهر.

جدير بالذكر أن نوير هو الآخر كان قد رد على شتيجن وأكد أن تصريحاته لا تساعد المنتخب وأنه لم يتحدث خلال معسكر الفريق.