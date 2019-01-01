بسبب التظاهرات - برشلونة يغير خطته للسفر إلى فيتوريا

دعوة للإضراب العام في كتالونيا يوم الجمعة المقبل.

أحمد رفعت فيسبوك تويتر

قرر نادي برشلونة، تغيير خطته للسفر مدينة فيتوريا، استعدادًا لمواجهة فريق إيبار، في ظل الاحتجاجات والتظاهرات التي يشهدها إقليم كتالونيا حاليًا.

برشلونة سيحل ضيفًا على إيبار في الواحدة ظهرًا يوم السبت المقبل، بالجولة التاسعة، ضمن منافسات الدوري الإسباني.

وأشارت صحيفة "ماركا" الإسبانية إلى أن برشلونة قرر السفر غدٍ الخميس إلى فيتوريا، على أن يعودون إلى كتالونيا السبت بعد انتهاء المباراة.

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قرار برشلونة جاء تجنبًا للتظاهرات التي متوقع لها أن تزداد، حيث هناك دعوة للإضراب العام يوم الجمعة المقبل، وهو ما سيشل حركة المرور في الإقليم وأيضًا رحلات الطيران.

ومن المقرر أن يخوض برشلونة تدريبه الختامي يوم الجمعة في ملعب ديبورتيفو ألافيس، وذلك استعدادًا للقاء إيبار.