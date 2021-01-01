بوتشيتينو عن ميسي : كان قريبًا من إسبانيول وأحلم بضم أفضل اللاعبين

توقعات برحيل مبابي وقدوم النجم الأرجنتيني

علق ماوريسيو بوتشيتينو مدرب باريس سان جيرمان، على الأنباء المستمرة حول رغبة النادي الفرنسي في التعاقد مع ليونيل ميسي من برشلونة الصيف القادم.

صحيفة "سبورت" الإسبانية، أكدت أن باريس يعتبر ميسي هو الهدف الأول له بالميركاتو القادم، تحسبًا لرحيل كيليان مبابي الذي رفض التوقيع على عقد جديد.

بوتشيتينو خرج في تصريحات لإذاعة "كادينا سير" الإسبانية، للتعليق على هذه الأنباء، ليؤكد أن ميسي كان على وشك اللعب بصفوف إسبانيول.

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وقال الأرجنتيني:"سمعت تصريحات نيمار عن رغبته في اللعب مع ميسي العام القادم، لكن يجب أن أكون حذرًا للغاية عندما أتحدث عن لاعبين من فرق أخرى".

وأضاف:"من الطبيعي أن يحلم كل مدرب بوجود أفضل اللاعبين لديه، ميسي كان على وشك اللعب مع إسبانيول وتمت إعارته عمليًا قبل كأس جوان جامبر ضد يوفنتوس".

وتابع:"لم أكن أعلم أن ميسي وضعني ضمن أفضل المدربين عندما قام بالتصويت في جائزة الأفضل".

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وأما عن تصريحاته حول العودة إلى مزرعة عائلته بدلًا من تدريب برشلونة:"ربما قمت بالإفراط في الحديث عندما تطرقت إلى هذه الأمور، يمكنني قول الأشياء بشكل مختلف، لدي أصدقاء من برشلونة ولكن يبدو أنه من المستحيل لي أن أتعاطف معهم".

يذكر أن الغموض يظل كما هو حول مصير ميسي مع برشلونة، قبل نهاية عقده مع النادي في يونيو القادم، بسبب وضوح الرؤية المستقبلية للنادي بعد تأجيل الانتخابات الرئاسية.