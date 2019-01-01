رسميًا | برشلونة يُعلن ضم بواتينج من ساسولو

الصفقة المفاجاة حدثت بالفعل

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أعلن برشلونة رسميًا عن تعاقده مع كيفن برينس بواتينج لاعب ساسولو بالإعارة مع حق الشراء نهائيًا الصيف القادم.

ويسعى البارسا منذ أسابيع لتعزيز هجومه خاصة بعد رحيل مهاجمه منير الحدادي إلى إشبيلية، وبعد ارتباطه بالعديد من الأسماء مثل ألفارو موراتا وكريستيان ستواني ولوكاس بيريز، ظهرت تقارير مفاجئة صباح اليوم تُشير لاقترابه من ضم بواتينج.

وأعلن برشلونة أنه سيُقدم اللاعب للإعلام في وقت متأخر من صباح الثلاثاء، إذ سيُوقع على العقود ويقوم بجلسة تصوير في ملعب كامب نو ثم يعقد مؤتمرًا صحفيًا للحديث للإعلام.

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وكانت قناة سكاي سبورت قد أوضحت أن الصفقة تمت بالإعارة حتى نهاية الموسم مقابل 2 مليون يورو مع حق شراء اللاعب نهائيًا خلال سوق الانتقالات القادم مقابل 8 ملايين يورو.

وأشاد الموقع الرسمي للنادي الكتالوني باللاعب صاحب الـ31 عامًا وخبراته الكبيرة التي اكتسبها من اللعب في الدوري الألماني والإنجليزي والإيطالي والإسباني، كما وصفه بأنه رجل يُسجل الأهداف أينما كان.

كما شدد الموقع الرسمي للبارسا على قدرة اللاعب اللعب في كل مراكز الهجوم خاصة اللعب كمهاجم رقم 9، مذكرًا الجماهير بأنه سجل هدفين ضد البارسا حين كان يلعب للميلان.

وقد سبق للاعب أن أدلى بتصريحات أبدى خلالها سعادته باللعب في كامب نو متمنيًا أن يُسجل ضد ريال مدريد في الكلاسيكو القادم.