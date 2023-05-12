برشلونة باللون الأبيض الموسم القادم ومفاجأة مدوية في ردود الجماهير

ذكريات كرويف تعود في كامب نو

أثار تسريب الصور الأولى للقميص الثاني لبرشلونة الموسم القادم العديد من ردود الأفعال، بين مؤيد ومعارض لفكرة ارتداء نفس لون الغريم ريال مدريد.

القميص جاء باللون الأبيض ليشبه إلى حد كبير الزي الذي يرتديه الفريق هذا الموسم، بتواجد شعار "سبوتيفاي" بمنتصفه، لتقوم صحيفة "موندو ديبورتيفو" بعمل استطلاع لآراء الجماهير حول هذا القميص الجديد.

الصحيفة أكدت أنها قامت بفرز 6600 صوت، بوجود مفاجأة بترحيب الجماهير بشكل واسع بهذا القميص، حيث وصلت نسبة المؤيدين إلى 51% بتوقعهم نجاحه وحصوله على إعجاب الجميع.

وهناك أيضًا من اعترض على القميص وقال إنه لا يحبه ووصلت نسبة هؤلاء إلى 15.2%، وهناك من وصفوا القميص بـ"المُروع" ووصلت نسبتهم إلى 22.7%.

يذكر أن الزي الثاني لبرشلونة للموسم القادم بالقميص الأبيض والشورت الأزرق، مستوحى من الذي ارتداه الفريق في الخمسينيات وكذلك في السبعينيات، وكان يوهان كرويف هو آخر أسطورة يرتدي هذا الطقم في مباراة أستون فيلا وبرشلونة التي انتهت بالتعادل 2/2 في كأس الاتحاد الأوروبي لموسم 1977/1978.