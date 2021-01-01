ليوناردو : نتابع مصير ميسي وهذا موقفنا من ضم رونالدو!

تحدث كذلك عن نيمار ومبابي

كشف ليوناردو المدير الرياضي لباريس سان جيرمان، عن وجود اهتمام بالتعاقد مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب برشلونة.

ميسي عقده ينتهي مع برشلونة في نهاية يونيو 2021، والتكهنات مستمرة حول مصيره، بوجود أنباء تؤكد رغبة باريس في الحصول على خدماته.

ليوناردو قال في تصريحات لراديو "RMC":"نحن منتبهون لموقف ميسي ولكن لا توجد أي محادثات في الوقت الحالي عن أي صفقات جديدة، لالتزامنا بالنتائج المالية لهذا الموسم".

وأضاف:"كل التركيز الآن على نتائج الفريق، لأننا نعيش لحظة حاسمة من الموسم، ولا ندرس سوى التجديد للاعبين المتواجدين بالفريق بالفعل".

وأما عن انتقاد جوان لابورتا الرئيس الجديد لبرشلونة:"حصل على إجابته مني وبقيت بيننا، لا يوجد أي شيء آخر يمكنني قوله".

التجديد لكيليان مبابي:"الجميع يعرف نيتنا، نحن نتحدث مع مبابي ونيمار، نحاول الحصول على نتيجة في أسرع وقت ممكن، الحديث مستمر ونحن نتحرك إلى الأمام وسنرى ما سيحدث".

التعاقد مع كريستيانو رونالدو:"ما يجعلنا سعداء هو أن باريس سان جيرمان دائمًا متواجد في جميع الملفات، وهو ما يعني أن النادي مرغوب جدًا بشكل عام".

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واستكمل:"نحن دائمًا في وضع يسمح لنا بالتحدث مع اللاعبين الكبار الذين يودون القدوم لكن ليس لدينا أي مفاوضات جارية مع لاعب جديد".

بقاء دي ماريا:"سنرى أنباء التجديد معه خلال الأيام القادمة".

انتقاد أسلوب حياة نيمار:"تحدثنا كثيرًا وأخبرته بما أفكر فيه بشأن السلوك، لا يوجد لدينا ما نقوله فيما يتعلق بالتزامه وسلوكه، إنه الماضي ونيمار لا تشوبه شائبة، فهو لاعب ملتزم ولديه صفات قيادية في الملعب".

يذكر أن باريس تأهل لربع نهائي دوري أبطال أوروبا بعد عبور برشلونة، كما يحتل المركز الثاني بجدول الدوري الفرنسي بفارق نقطتين عن ليل المتصدر.