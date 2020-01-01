والدة نيمار تنفصل عن صديقها الشاب بسبب ماضيه الصادم

علاقة لم تستمر طويلاً بين والدة النجم البرازيلي والشاب تياجو راموس

بعد 13 يوماً فقط من إعلان العلاقة بينهما، قررت نادين سانتوس والدة المهاجم البرازيلي نيمار لاعب باريس سان جيرمان، الانفصال عن صديقها الشاب تياجو راموس.

والدة نيمار أثارت حالة من الجدل مطلع شهر إبريل الجاري، بعد إعلانها الارتباط بالشاب البالغ من العمر 23 عاماً والذي يصغرها بـ29 سنة.

صحيفة "ماركا" الإسبانية كشفت عن مفاجأة صادمة، بانتهاء العلاقة بشكل سريع، بعد اكتشاف والدة نيمار معلومات جديدة عن صديقها دفعتها لهذه الخطوة.

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وجاء ذلك بعدما علمت نادين بأن تياجو ثنائي الميول الجنسية، حيث سبق قيامه بعلاقات عاطفية مع نساء ورجال كذلك منهم طباخ نيمار الخاص، وهو الأمر الذي لم تتقبله صاحبة الـ52 عاماً.

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ونشرت "ماركا" تصريحات لإيرينالدو أوليفر صديق تياجو السابق، حيث قال خلالها:"تياجو شخص لطيف جداً وقد كان دائماً ثنائي الميول الجنسية، ويحب الارتباط بالنساء الأكبر سناً منه".

وتأتي هذه الأنباء لتسدل الستار على العلاقة التي لم تستمر لفترة طويلة لوالدة النجم البرازيلي، مع تواصل أنباء رحيله عن باريس والعودة مرة أخرى لصفوف برشلونة خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.