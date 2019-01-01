الانتقالات

توديبو سبب فشل انتقال نيمار إلى برشلونة

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Getty Images
نيمار ليس الوحيد على طاولة المفاوضات
هيثم محمد    فيسبوك      تويتر

أوضحت تقارير أن برشلونة عرض مدافعه جون كلير توديبو على باريس سان جيرمان ضمن صفقة في ظل خروجه من حسابات الفريق.

آخر الأخبار تتحدث عن فشل المفاوضات بين الطرفين بخصوص النجم البرازيلي بعد رفض بي إس جي لعرض برشلونة الأخير.

توديبو وصل في يناير الماضي من تولوز، ولكن فشل في الدخول في التشكيل الأساسي ولعب مجموع 158 دقيقة فقط.

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وقالت "موندو" إن برشلونة عرض على بي إس جي المدافع الفرنسي ضمن صفقة الحصول على البرازيلي نيمار، ولكن النادي الفرنسي رفض.

وأوضح التقرير أن توديبو كان اللاعب الثالث المعروض ضمن الصفقة بالإضافة إلى عثمان ديمبيلي وإيفان راكيتيتش.

وتشير التقارير أن ديمبيلي يرفض فكرة الانضمام لصفوف باريس سان جيرمان، ونفى وجود إمكانية لرحيله لبطل فرنسا.

وينتهي سوق الانتقالات في فرنسا وإسبانيا في الثاني من سبتمبر المقبل.

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