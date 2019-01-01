تقرير | برشلونة مُجبر على البيع لدخول سوق الانتقالات الصيفي

النادي تعاقد مع فرينكي دي يونج مقابل 75 مليون يورو بجانب 11 مليون حوافز

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أتم برشلونة تعاقده مع فرينكي دي يونج من أياكس أمستردام مقابل 75 مليون يورو بجانب 11 مليون يورو أخرى كحوافز، بجانب ضمه لمدافع تولوز جان كلير توديبو مجانًا بنهاية عقده الصيف القادم.

وبهذا، أنفق النادي الإسباني المبلغ المتاح له في سوق الانتقالات للموسم القادم، لذا سيضطر للبيع والتخلي عن عدد من لاعبيه إن أراد دخول سوق الانتقالات الصيفي وضم المزيد من اللاعبين المكلفين.

البارسا يستهدف حاليًا التعاقد مجانًا مع خوان ماتا جناح مانشستر يونايتد الذي سينتهي عقده نهاية الموسم الجاري، ومازال الفرنسي أدريان رابيو ضمن دائرة المرشحين لارتداء القميص الكتالوني الموسم القادم، وإن كانت المفاوضات تمر بمرحلة متعثرة حاليًا نتيجة الخلافات بين الطرفين.

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لكن لن تكون كل الصفقات مجانية! فالنادي المتصدر لجدول ترتيب الليجا هذا الموسم يسعى لدعم دفاعه بمدافع أياكس أمستردام "ماتياس دي ليخت" والذي عبر عن رغبته اللعب في كامب نو، وكذلك هناك مسار نيمار الساخن للغاية.

إذ رغم النفي المتكرر من إدارة البارسا سعيها خلف اللاعب، إلا أن مصادرنا الخاصة تؤكد رغبة البرازيلي بالرحيل عن باريس سان جيرمان والعودة للعب بجانب ليونيل ميسي، وهذا إن حدث سيتطلب دفع برشلونة لمبلغ كبير.

موقف نيمار مازال غامضًا حتى الآن، لكن عودته للعب ستؤثر فنيًا في الفريق، إذ ستعني تراجع حظوظ كوتينيو للتواجد ضمن التشكيل الأساسي أكثر وأكثر لأن البرازيلي يلعب في نفس مكانه، وهو ما يضع لاعب ليفربول السابق على رأس لائحة المعروضين للبيع.

كوتينيو ورغم أنه لم يلمع في عامه الأول مع البارسا، لكن مازال لديه العديد من المعجبين في أوروبا، وقد تُساعد التحركات الأخرى في السوق برشلونة على تسويقه في حال أراد هذا لاستخدام المال لصفقات أخرى، هناك مانشستر يونايتد وتشيلسي الذي قد يفقد إيدين هازارد.

لاعب آخر مرشح للرحيل عن البارسا الصيف القادم هو إيفان راكيتيتش الذي رفض خلال سوق الانتقالات الصيفي الماضي عرضًا مغريًا من باريس سان جيرمان، لكن اللاعب الكرواتي قد يكون في موسمه الأخير بقميص البارسا بالفعل.