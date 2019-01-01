برشلونة يقترب من الإعلان عن صفقة دي ليخت

لاعب جديد من أياكس يضمه البارسا الصيف القادم

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أفادت مصادر خاصة لجول أن برشلونة بات قريبًا جدًا من حسم صفقة ماتياس دي ليخت لاعب أياكس أمستردام لصالحه، بعدما تفوق على جميع منافسيه.

وارتبط اسم المدافع صاحب الـ19 عامًا بالبارسا خلال الأشهر الأخيرة، خاصة بعدما ضم النادي زميله فرينكي دي يونج مقابل 75 مليون يورو، ولكن الفريق الإسباني لم يكن الراغب الوحيد في ضمه، بل أبدت أندية يوفنتوس وبايرن ميونيخ ومانشستر سيتي اهتمامها به.

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راديو كتالونيا أوضح أن الصفقة حسمت تمامًا، وأن اجتماعًا جمع وكيل اللاعب "مينو رايولا" مع مسؤولي البارسا "بيب سكويرا وإريك أبيدال وأوريول جراو ورامون بالاناس" في مونت كارلو يوم 12 إبريل الماضي شهد الاتفاق على كافة التفاصيل.

الإذاعة أوضحت أن الإعلان عن ضم دي ليخت للبارسا سيكون عقب تتويج أياكس رسميًا بالدوري الهولندي، وهو المتوقع حدوثه في المباراة الأخيرة من البطولة يوم الأربعاء القادم.

يُذكر أن أياكس حسم عمليًا لقب الدوري لصالحه في الجولة الأخيرة، إذ أصبح الفارق مع مطارده أيندهوفن إلى 3 نقاط بعد انتصاره على أوتريخت وخسارة منافسه أمام ألكمار، كما أن فارق الأهداف والذي يحسم البطولة عند تساوي فريقين بنفس الرصيد يلعب لصالح أياكس ويستحيل تعويضه في مباراة واحدة من جانب أيندهوفن.