بارتوميو يتجاهل الحديث عن بيكيه قبل مواجهة إنتر

حالة من التركيز قبل مباراة النيراتزوري في دوري الأبطال

بقلم علي سمير تابعوه على تويتر

تواجد جوسيب ماريا بارتوميو رئيس نادي برشلونة الإسباني، بوجبة الغداء للفريق قبل مواجهة إنتر مساء اليوم الأربعاء بدوري أبطال أوروبا.

الصحفيون أرادوا الحصول على رأي بارتوميو، في تصريحات قائد الفريق جيرارد بيكيه في الفترة الأخيرة، والتي أثارت حالة شديدة من الجدل.

ويأتي ذلك عقب اتهامات بيكيه الأخيرة لإدارة النادي، باللجوء للصحف الموالية لهم للدفاع عنهم، وتحميل الأخطاء للاعبي الفريق بعد كل نتيجة سيئة.

بارتوميو تجاهل محاولات الصحفيين من أجل الحصول على تعليقه تجاه تلك القضية، وتوجه بشكل مباشر نحو مكان تجمع اللاعبين.

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وجاء رد رئيس برشلونة محدوداً على جميع الأسئلة، حيث اكتفى بجملة "نحن نلعب الليلة في دوري الأبطال".

يذكر أن برشلونة يخوض مواجهة الليلة ضد إنتر على ملعب كامب نو، وهو في المركز الثاني بنقطة وحيدة بالمجموعة السادسة متساوياً مع بوروسيا دورتموند وإنتر بنفس الرصيد.