نيمار يماطل في التجديد وباريس لا يمانع رحيله

أنباء جيدة لبرشلونة قبل الميركاتو الصيفي

يواصل المهاجم البرازيلي نيمار، عدم الاستجابة للعرض المقدم من ناديه باريس سان جيرمان من أجل التوقيع على عقد جديد.

صاحب الـ28 سنة يرتبط بعقد مع باريس حتى يونيو 2022، وسط محاولات من ليوناردو المدير الرياضي للنادي لإقناعه بالبقاء لفترة أطول.

برشلونة يترقب الموقف منذ بضعة أشهر، للرغبة الواضحة من إدارة النادي ورئيسه جوسيب بارتوميو بعودة النجم البرازيلي لصفوفه مرة أخرى.

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موقع "Le10sport" الفرنسي كشف عن مماطلة نيمار في عرض التجديد الذي تم تقديمه في أكتوبر الماضي، ولم يرد بالموافقة أو الرفض حتى الآن.

وأوضح أن اللاعب يفضل الانتظار لنهاية الموسم الحالي، للنظر إلى تقدم باريس بدوري أبطال أوروبا لتحديد موقفه النهائي.

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ومن غير المتوقع أن يتمسك باريس بنيمار مثلما فعل الصيف الماضي، حيث قد ينظر للأمور من الناحية الرياضية والمالية، ببيع اللاعب بمقابل مادي كبير وتعويضه بنجم آخر.

يذكر أن باريس يحتل صدارة الدوري الفرنسي، وتأهل لربع نهائي دوري أبطال أوروبا بعد تخطي بوروسيا دورتموند بدور الـ16، وذلك قبل توقف النشاط الرياضي بسبب انتشار فيروس كورونا.